Угроза для США и союзников: Иран, вероятно, перешел на китайскую навигационную систему

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке многие аналитики обеспокоены тем, что Иран, вероятно, перешел на китайскую навигационную систему BeiDou для наведения своих ракет и дронов. Это может ознаменовать смену парадигмы в оборонных возможностях Тегерана, пишет Stiripesurse.

GPS и BeiDou

Отмечается, что американская система GPS на протяжении десятилетий была стандартом спутникового позиционирования. Однако для Ирана зависимость от технологий США представляет серьезный риск для безопасности.

В издании напомнили, что Китай завершил работу над системой BeiDou в 2020 году. Она предлагает не только жизнеспособную, но и в некоторых технических аспектах более совершенную альтернативу GPS. По некоторым данным, военная версия китайской системы обеспечивает точность до нескольких сантиметров.

Что может дать Ирану переход на BeiDou

В издании добавили, что в 2021 году Иран и Китай подписали 25-летний договор о сотрудничестве. Документ предусматривает широкое сотрудничество в таких областях, как оборона, искусственный интеллект и кибербезопасность.

Аналитики считают, что договор о сотрудничестве может подразумевать и переход Ирана на систему BeiDou. Это позволит Тегерану сохранять свои оперативные возможности даже в условиях жестких санкций или электронной войны.

Эксперты рассказали в комментарии Al Jazeera, что использование BeiDou Ираном радикально меняет эффективность арсенала Корпуса стражей Исламской революции. В частности, китайская система использует частоты, отличные от GPS, что делает методы "помех", разработанные западными силами, менее эффективными.

Кроме того, BeiDou, в отличие от других систем навигации, позволяет отправлять короткие сообщения, что полезно для мониторинга и контроля военных активов в режиме реального времени. По словам экспертов, с помощью китайской системы Иран может наносить более точные удары баллистическими ракетами и дронами.

В издании считают, что переход на BeiDou значительно усложняет оборонные расчеты Израиля и союзников США в регионе. Способность систем противовоздушной обороны перехватывать иранские дроны становится более сложной задачей, если они используют несколько навигационных систем, устойчивых к помехам.

Иран еще не применил свой главный козырь в войне

Ранее The Wall Street Journal писало, что за две недели войны с США Иран осуществил большое количество запусков ракет и дронов-камикадзе по странам региона, но его главным оружием может стать нечто значительно менее зрелищное – морские мины.

Отмечается, что морские мины – это простое оружие, с помощью которого Иран действительно способен посеять хаос в мировой экономике. Издание ссылается на недавние сообщения о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив – узкий водный коридор, по которому экспортируется львиная доля ближневосточной нефти и сжиженного газа. Пока речь идет лишь о десятке мин, но потенциал этого оружия огромен.

