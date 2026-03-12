Удары США по Ирану сорвали поставки 'Шахедов' России, - Тимочко

К такому шагу иранские власти вынудили атаки на предприятия в Исфагане и вблизи Натанза.

Удары США по иранским заводам вынудили власти в Тегеране использовать беспилотники, которые предназначались для России.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко в эфире Киев24. По его словам, атаки на предприятия, в частности в Исфагане и вблизи Натанза, вынудили Иран перенаправить на собственные нужды партии беспилотников, которые изначально предназначались для армии России.

Тимочко высказал мнение, что поскольку Россия предоставляет иранской стороне разведданные для наведения ракет, тесная координация между странами на фоне дефицита ресурсов становится критически важной.

Он также добавил, что большинство иранских ракет до сих пор базируются на советских чертежах, а российские аналоги часто содержат устаревшие компоненты времен СССР.

Ситуация в Иране

Как сообщал УНИАН, война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший сбой поставок в истории мирового нефтяного рынка. В частности, поставки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократились с примерно 20 млн баррелей в сутки до войны до минимальных объемов сейчас. Из-за быстрого заполнения хранилищ страны Персидского залива уже сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки.

Кроме того, 7 марта глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что президент США Дональд Трамп знает о контактах между Россией и Ираном и предоставлении россиянами разведданных для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

