Иран начал минирование Ормузского пролива, Трамп отреагировал

Американский лидер вновь пригрозил Ирану "беспрецедентными" последствиями.

Иран начал минирование стратегически важного Ормузского пролива. Такое заявление сделала в соцсети Х репортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на разведывательные ресурсы США.

Журналистка сообщает, что для минирования пролива Иран использует небольшие катера. Каждый из них может перевозить по 2-3 мины.

"Хотя запасы мин в Иране не являются общеизвестными, по оценкам, на протяжении многих лет их количество колебалось от примерно 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства", – пишет Джейкобс.

Реакция Дональда Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже отреагировал на эти сообщения. Он вновь пригрозил Ирану "беспрецедентными" последствиями.

"Если Иран установил мины в Ормузском проливе, а мы не имеем никаких сообщений об этом, мы требуем их немедленного изъятия! Если по каким-либо причинам мины были установлены и не будут немедленно изъяты, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными. Если же, наоборот, они изымут то, что, возможно, было установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении", – написал он в соцсети Truth Social.

Почему Ормузский пролив является стратегически важным

Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Эти воды активно используются нефтяными танкерами. При обычных обстоятельствах ежедневно там проходило до 31% от всех мировых объемов поставок нефти по морю.

Минирование Ормузского пролива приведет почти к полной блокировке поставок нефти из стран Персидского залива. Ранее Иран заблокировал его, что вызвало серьезный кризис в энергетике многих стран. В ближайшие месяцы это может привести к росту инфляции. Почувствовали это и украинцы, ведь существенно выросли цены на топливо.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал оборонную миссию для разблокирования Ормузского пролива. Ожидалось, что от Парижа будет привлечено восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец.

Между тем Иран заявил, что готов предоставить проход через Ормузский пролив кораблям, но только при условии, что страна, которой принадлежит судно, вышлет израильского и американского послов со своей территории.

