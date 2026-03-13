Православный праздник сегодня носит в народе название Венедиктов день.

14 марта по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают благоверного великого князя Киевского Ростислава. Кроме того, на эту дату приходится родительская поминальная суббота третьей недели Великого поста, когда в храмах молятся об упокоении усопших. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, что по обычаям не советуют делать, а также какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю.

Праздник сегодня церковный по новому стилю

14 марта православная церковь по новому стилю чтит память благоверного князя Киевского Ростислава. В старом церковном календаре день памяти святого приходится на 27 марта.

Великий князь Киевский Ростислав жил в XII веке и в крещении носил имя Михаил. Он был одним из выдающихся государственных правителей и церковных покровителей своего времени.

Ростислав был внуком Владимира Мономаха. От своего отца он унаследовал Смоленское княжество и более сорока лет правил этой землей. За годы его правления развивались города, строились храмы и монастыри. Также при князе была создана Смоленская епархия и началось строительство Смоленского кремля. Позже Ростислав занял киевский престол. Он хотел, чтобы митрополитом Киевским стал выходец из Киевской Руси, однако Константинопольский патриархат не поддержал эту инициативу.

Известно, что в дни Великого поста князь по субботам и воскресеньям приглашал игумена и монахов Киево-Печерского монастыря на трапезу и лично им прислуживал. Ростислав хотел принять монашеский постриг, однако не успел этого сделать - умер в пути, когда возвращался из военного похода. Согласно его завещанию, князя похоронили в Киевском Феодоровском монастыре.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю: преподобного Венедикта Нурсийского, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского.

14 марта, как по новому, так и по старому календарю, проходит родительская суббота третьей недели Великого поста. Это особый день поминовения усопших, когда в храмах совершаются заупокойные богослужения.

Верующие стараются посетить церковь и подать записки с именами усопших. Если такой возможности нет, помолиться можно и дома. Ранее мы также рассказывали, когда проходят родительские субботы в 2026 году и какие традиции связаны с этими поминальными днями.

Какой сегодня православный праздник по староцерковному стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают святую мученицу Евдокию Илиопольскую - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о его обычаях и запретах.

Обычаи 14 марта, чего нельзя делать сегодня

В этот день обращаются с молитвами к святому Венедикту, память которого также совершается сегодня. У святого просят о помощи в семейных делах и о здоровье близких.

Как уже говорили выше, в родительскую субботу принято посещать храм и молиться об упокоении умерших. Многие также приносят в церковь "панахидки" - постные продукты для милостыни. Обычно это хлеб, вода, сахар, растительное масло, фрукты. Но нести "панахидку" не является обязательным - намного важнее прийти в храм и помолиться.

В народном календаре этот день называют Венедиктовым и посвящают его домашним животным. В старые времена было принято заботиться о лошадях, коровах, овцах и свиньях - главных помощниках в хозяйстве. Считалось, что они обладают особой силой и могут помочь исполнить заветное желание - для этого хозяин тихо просил своего питомца помочь осуществить задуманное.

День благоприятен для избавления от вредных привычек - пристрастия к алкоголю, курения и других слабостей.

В церковный праздник 14 марта не принято ругаться, выяснять отношения, проявлять злобу, обижать животных, лгать, лениться, завидовать и отказывать в помощи или милостыне.

Продолжается Великий пост, поэтому тем, кто его соблюдает, рекомендуется отказаться от продуктов животного происхождения. Важно вспоминать умерших с молитвой и добрым словом, и нежелательно устраивать шумные застолья и поминать усопших алкоголем - на столе должны быть постные блюда. Также церковь не советует оставлять продукты на могилах – лучше отдать милостыню живым.

В народе в этот день также существует несколько запретов: лучше избегать работы с острыми предметами - не колоть дрова, не точить ножи и вообще по возможности не брать в руки колюще-режущие инструменты, чтобы не накликать ссоры и неприятности. Не советуют начинать серьезные разговоры и выяснять отношения - это может привести к долгим конфликтам. Не стоит обсуждать вслух важные планы, чтобы они не сорвались.

Приметы 14 марта

По наблюдениям за природой и поведением животных в этот день можно понять, какой будет погода в ближайшее время и летом:

слышен гром - лето будет теплым и урожайным;

воробьи купаются в пыли - жди тепло;

дятел стучит по сухому дереву - тоже к потеплению;

выпал туман - лето может быть дождливым;

корова плохо доится - к перемене погоды.

Одна из самых известных примет: если 14 марта стоит мороз, то холод может задержаться еще на целую неделю.

