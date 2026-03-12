Новоизбранный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обнародовал первое обращение

По его словам, если бои продолжатся, будут открыты другие фронты в конфликте Ирана с США и Израилем.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым, и дал понять, что не отступит в войне на Ближнем Востоке. Это произошло в его первых публичных заявлениях после того, как он стал преемником своего убитого отца. Как сообщает Вloomberg, он также заявил, что если бои будут продолжаться, будут открыты другие фронты в конфликте Ирана с США и Израилем.

"Рычаг закрытия Ормузского пролива, безусловно, должен продолжаться. Были проведены исследования по открытию других фронтов, где враг имеет мало опыта и будет очень уязвим, и их активация произойдет, если военное положение сохранится, и в соответствии с национальными интересами", - говорится в письменном заявлении, которое зачитал ведущий государственного телевидения, которое еще не транслировало прямые трансляции выступлений Хаменеи.

Почему важно открытие Ормузского пролива?

Отмечается, что Иран считает, что может продолжать запускать ракеты и беспилотники по богатому энергоносителями региону, что всколыхнет рынки. Его атаки до сих пор вызвали хаос в странах от Израиля до Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также привели к резкому росту цен на нефть и природный газ.

Пролив – жизненно важный водный путь, через который проходит примерно пятая часть мирового объема нефти и газа – фактически закрыт с тех пор, как Израиль и США начали войну ударами по Ирану 28 февраля.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры между Тегераном и союзниками США в последние дни были далеки от восстановления Ормузского пролива. Восстановление пролива, где Иран угрожал атаковать суда, было в центре отдельных дипломатических контактов в последние дни. Текущее посредничество с Ираном возглавили Саудовская Аравия, Оман и Турция при поддержке европейских стран. Катар отказался от переговоров после того, как подвергся неоднократным нападениям со стороны Ирана.

Моджтаба Хаменеи - последние новости

Как сообщал УНИАН, Корпус стражей исламской революции Ирана продвинул кандидатуру Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером, считая его более покладистой версией своего отца, который будет поддерживать их жесткую политику. Выбор Хаменеи может привести к более агрессивной позиции за рубежом и усилению внутренних репрессий

По данным источников СМИ в разведке, Хаменеи не появляется на публике, поскольку получил легкие ранения в результате совместной операции США и Израиля.

