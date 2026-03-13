В ЕС предложили запретить въезд россиянам, воевавшим против Украины, - Politico

Приезд таких россиян может способствовать росту организованной преступности, считают власти некоторых европейских стран.

Лидеры некоторых стран Евросоюза призвали Брюссель ужесточить визовые правила для граждан России, воевавших против Украины.

Как сообщает Politico, соответствующее письмо президенту Европейского совета Антониу Кошта и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен подписали 8 европейских лидеров, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В документе отмечается, что война России против Украины может создавать долгосрочные риски для внутренней безопасности Шенгенской зоны, где действует режим свободного передвижения.

Авторы письма предупредили, что демобилизованные российские военные или те, кто возвращается с фронта на ротацию, могут пытаться выехать в страны ЕС. Это может способствовать росту организованной преступности, насильственных правонарушений или деятельности, связанной с враждебными государствами.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что значительная часть российских военных была завербована из тюрем", – говорится в сообщении.

Лидеры также отметили, что проблема становится все более актуальной из-за увеличения количества выданных россиянам виз.

По оценкам туристической индустрии, в 2025 году граждане России подали от 620 до 670 тыс. заявок на шенгенские визы, что ставит их в пятерку самых многочисленных заявителей на въезд в ЕС. Четыре из пяти заявителей получили визу.

В письме отмечается, что даже единичные случаи въезда могут иметь серьезные последствия для безопасности отдельных государств-членов или всей Шенгенской зоны.

Инициативу также поддержали Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Румыния и Швеция. Они призывают Еврокомиссию подготовить целевые визовые ограничения для таких категорий граждан и рассмотреть изменения в законодательстве ЕС, которые позволят странам союза координировать запреты на въезд.

В ЕС, добавляет Politico, уже ужесточили визовые правила для россиян в течение последних лет – сейчас большинство виз выдается на более короткий срок и с ограниченным действием.

Въезд россиян в ЕС

Напомним, в прошлом году Европейская комиссия приняла решение об ужесточении правил выдачи виз россиянам для въезда в Евросоюз. Это произошло из-за повышенных рисков для безопасности в связи с войной России против Украины.

Также говорилось, что причиной является использование Кремлем миграции в качестве оружия, актов саботажа и потенциального злоупотребления визами. Тогда сообщалось, что граждане РФ больше не смогут получать многократные визы.

