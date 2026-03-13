Отпуск в Черногории: пять невероятных городков, которые стоит посетить

От ласкового морского побережья до суровых горных вершин – в Черногории есть все.

Черногория постепенно перетягивает на себя внимание туристов, ищущих бюджетную альтернативу переполненной Хорватии.

Вместе с тем, информации об отдыхе в Черногории порой бывает недостаточно, а потому большинство гостей ограничиваются лишь самымим раскрученными пляжными курортами, упуская из вида другие великолепные "жемчужины".

Туристический портал Travel Off Path назвал пять мест, которые обязательно нужно посетить в этой модной балканской стране.

Котор – мини-Дубровник, но без толп

Этот приморский городок, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен в самом сердце извилистой бухты, окруженной скалами с обеих сторон и питаемой кристально чистыми водами Адриатического моря.

"Крепко укрепленный стенами, разводными мостами, сторожевыми башнями и прочими сооружениями, и пересеченный мощеными улочками, словно сошедшими со страниц средневековой фэнтезийной ролевой игры, это один из самых живописных древних городов Европы", – отмечают авторы подборки.

Иногда Котор даже называют "мини-Дубровником", и сходство действительно есть: характерные далматинские здания охристого цвета с зелеными ставнями в итальянском стиле, живописные площади с фонтанами, где доминируют романские церкви, и узкие переулки, но с гораздо меньшими толпами (даже несмотря на то, что это один из самых популярных городов Черногории).

Чтобы полюбоваться лучшими видами на каменный облик Котора и Которский залив, туристам советуют подняться на крепость Святого Иоанна – древнюю цитадель, расположенную на холме.

Пераст – уютная рыбацкая деревушка

В нескольких минутах езды от Котора, в той же бухте, находится Пераст – живописная рыбацкая деревушка, центром которой является средневековая колокольня.

Котор может выглядеть более тихим и необычным по сравнению с хорватским Дубровником, но в круизный сезон там все равно невероятно многолюдно. В Перасте нет толп круизных судов: всего одна главная набережная, каменные таунхаусы и несколько уютных ресторанов морепродуктов.

Как для такого небольшого городка, с населением всего 250 человек, здесь собрана внушительная коллекция венецианских построек – более 16 барочных дворцов, с их выцветшими каменными фасадами.

Однако главной достопримечательностью здесь является остров Богоматери – искусственный остров, на котором расположена одинокая барочная церковь с роскошным интерьером. Поездка на лодке-такси занимает всего 5 минут и стоит около 10 долларов в обе стороны с человека.

Цетине – самая красивая горная деревня Черногории

"В наши дни Подгорица носит титул административного центра страны и ее важнейшего города, но если вы не питаете пристрастия к бруталистской архитектуре, заторам на дорогах и покрытым граффити бетонным блокам, то столица Черногории может показаться вам немного... скучной. Цетине же, напротив, имеет в основном пешеходный центр с освещенными фонарями улицами, вдоль которых расположены красочные исторические дома, величественные дворцы и музеи", – отмечают авторы подборки.

На заднем плане – темно-зеленые горы, которые в буквальном смысле дали стране ее собственное название: Монте-Негро, или же Черная гора. Остановившись здесь на несколько дней, можно будет обнаружить огромный выбор пешеходных маршрутов.

Среди мест, которые обязательно стоит посетить, – православный Цетинский монастырь, где хранятся старинные иконы и черногорские реликвии, придворная церковь Чипур, где похоронены члены некогда правившей страной династии Петровичей, и бывшая президентская резиденция Голубой дворец.

Будва – меньше показной роскоши, больше живой истории

Как бы ни были прекрасны изрезанные горами внутренние районы, средиземноморское очарование Черногории заключается в ее Адриатическом побережье, сформированном более чем двумя тысячами лет греческой колонизации, римского владычества, венецианской торговли, а позже и югославского социализма.

Скромная портова Будва, в противовес более раскрученному Котору, по-настоящему отражает дух Черногории и не кажется переполненной туристами. Занимая исторический полуостров, омываемый с обеих сторон нежными волнами, обнесенная стенами Будва по сути состоит из мощеных улочек, романских церковных башен, площадей с простенькими кафе и венецианской цитадели.

А еще местные жители здесь по-прежнему в основном живут в старинных высеченных в скалах домах, наслаждаясь солнцем на пляже Могрен, галечном участке с потрясающим видом на укрепленный комплекс, и потягивая коктейли на закате в старом порту.

Дурмитор – почти как Швейцария, но в разы дешевле

Этот огромный национальный парк, где зубчатые вершины, сосновые леса и ледниковые озера простираются до самого горизонта, чем-то напоминает Швейцарию, только без заоблачных цен и пробок из туристических автобусов.

Одно из самых потрясающих изумрудных озер Европы – Црно, предлагает туристам пешеходные тропы, пролегающие вдоль всей его береговой линии, поднимающиеся на живописные хребты и огибающие тихие деревушки, усеянные деревянными шале в альпийском стиле, словно нетронутыми временем.

Тем временем, в каньоне реки Тара любители сплавов по бурным порогам покоряют захватывающие дух места, а за идеальными рассветами стоит отправиться на Боботов Кук – самую высокую вершину хребта, открывающую суровую панораму в стиле Доломитов.

Дурмитор – это неспешные ночи в уютных домиках, разбросанных по альпийским лугам, свежий горный воздух, звездное небо и дикая природа, которая кажется по-настоящему первозданной.

