Аналитики спрогнозировали конец эпохи дешевых ПК из-за дефицита памяти

Исследовательская компания IDC опубликовала свежий отчет о состоянии рынка ПК в 2026 году, и он уже хуже, чем прогнозы буквально месячной давности. На это обратил внимание портал Wccftech.

Аналитики теперь прогнозируют спад глобальных поставов на 11,3%, что гораздо хуже предыдущих ожиданий (2,4%). При этом влияние дефицита DRAM выйдет за рамки узкого сегмента – его последствия затронут все уровни рынка потребительских ПК.

По оценке IDC, нехватка памяти будет сохраняться как минимум до 2027 года. Даже если цены начнут постепенно снижаться, рынок, вероятно, не вернется к уровням цен 2025. Вместо этого сформируется новая норма: с более высокой средней ценой устройств и упрощенными характеристиками.

Отмечается, что эта тенденция фактически завершает эпоху бюджетных и доступных ПК. Производители уже вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать удорожание памяти. В отчете также говорится, что помимо дефицита памяти, давление на рынок создают геополитическая нестабильность и глобальные логистические риски.

Что интересно, в денежном выражении рынок, по оценке IDC, вырастет до $274 млрд, несмотря на сложную ситуацию с производством и поставками. Хотя и обусловлено это будет ростом цен.

Нехватка DRAM становится все более критичной – компании по всему миру испытывают сложности с доступом к модулям памяти. Подорожание рискует затронуть все: от комплектующих для ПК и ноутбуков до смартфонов. Ранее пользователей предупредили о 40% подорожании ноутбуков в 2026 году.

Другие компании на фоне кризиса памяти уже корректируют стратегии: Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты, Sony задерживает выход PS6 до 2029 года, а Valve подтвердила, что купить Steam Deck теперь станет сложнее.

