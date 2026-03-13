Европейский iPhone не такой, как американский – разница может вас удивить

Несмотря на то что смартфоны Apple iPhone выглядят одинаково по всему миру, версии для разных регионов могут заметно отличаться. Это связано как с особенностями мобильных сетей, так и с требованиями законодательства в разных странах.
В результате американские и европейские iPhone имеют ряд аппаратных и программных отличий, пишет BGR.
eSIM и физическая SIM
В США новые iPhone, включая линейку iPhone 17, выпускаются только с eSIM, без поддержки физической SIM-карты. Это дает небольшое преимущество по времени работы батареи – примерно на 5% больше.
Европейские версии обычно имеют лоток для nano-SIM и поддержку eSIM одновременно. Это делает европейскую модель iPhone более гибкой для путешествий или использования разных операторов.
Поддержка mmWave 5G
Американские айфоны поддерживают сверхбыструю 5G-сеть mmWave, но воспользоваться нею можно исключительно с совместимым оператором в США. В Европе такая сеть практически не используется, поэтому модели поставляются с обычным sub-6 GHz 5G.
Такая сеть обеспечивает более широкое покрытие и лучше проходит через стены, но максимальная скорость ниже, чем у mmWave. Причина проста: инфраструктура mmWave практически отсутствует за пределами США.
Программные ограничения и функции
Различия касаются не только "железа". В Европе на работу iPhone влияет закон о цифровых рынках. Он заставил Apple изменить некоторые функции системы:
- при первом запуске можно выбрать любой браузер по умолчанию, а не только Safari;
- допускается установка приложений из сторонних магазинов или напрямую от разработчиков;
- появились альтернативные способы оплаты вне App Store.
Такие возможности пока недоступны пользователям iPhone в США.
Европейские покупатели также получают более сильную юридическую защиту. По законам ЕС продавен обязан предоставлять минимум 2х-летнюю гарантию на электронику. В США стандартная гарантия на iPhone обычно составляет один год, если не приобретать дополнительные сервисные планы.
Имеет ли значение, в какой стране вы покупаете iPhone
Разницы почти нет, кроме небольшого прироста автономности у американской версии. Если вы живете в США и используете совместимого оператора mmWave, имеет смысл купить американский iPhone. Для всех остальных покупателей iPhone будет работать одинаково, независимо от региона покупки.
Еще одно отличие – цена: американские модели iPhone обычно дешевле европейских. В остальном многое зависит от региона вашего Apple Account, а не от аппаратной части.
Ранее Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Если инсайдеры окажутся правы, то компания готовится представить cкладной iPhone, умные очки и большое обновление Siri.
Техноблогер решил проверить самые популярные мифы о зарядке iPhone и объяснил, какие советы действительно полезны, а какие можно спокойно игнорировать.