Иран еще не применил свой главный козырь в войне, способный вызвать хаос, - WSJ

Ракетные и дроновые удары по Дубаю выглядят эффектно, но в арсенале Ирана есть нечто менее зрелищное, но более опасное для глобальной экономики.

За две недели войны с США Иран осуществил большое количество запусков ракет и дронов-камикадзе по странам региона, стремясь вызвать панику и кризис на глобальном топливном рынке. Но его главным оружием в этом может стать нечто значительно менее зрелищное, чем воздушные удары по небоскребам Дубая – морские мины.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), морские мины – это простое оружие, с помощью которого Тегеран действительно способен посеять хаос в мировой экономике. Издание ссылается на недавние сообщения о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив – узкий водный коридор, по которому экспортируется львиная доля ближневосточной нефти и сжиженного газа. Пока речь идет лишь о десятке мин, но потенциал этого оружия огромен.

"Это хороший инструмент асимметричной войны. Обычные возможности уничтожены, но у них есть эти асимметричные возможности", – говорит эксперт по морским угрозам Джахангир Э. Арасли.

Видео дня

Отмечается, что в арсенале Ирана есть широкий ассортимент морских мин, как дрейфующих, так и тех, которые крепятся к морскому дну и плавают на заданной глубине (например, на 1 метр ниже поверхности).

В отчете Военно-морского института США, опубликованном несколько лет назад, отмечалось, что во время Второй мировой войны именно морские мины нанесли американскому флоту наибольший ущерб. Все другие виды угроз были далеко позади.

В случае с Ираном проблема заключается в том, что минировать Ормузский пролив могут даже водолазы на обычных рыболовных судах. Привлекать крупные военные корабли нет необходимости.

Хотя давно существуют эффективные методы разминирования морских акваторий, пока сами мины остаются в воде, для танкеров будет слишком рискованно самостоятельно проходить Ормузский пролив. Им потребуется сопровождение военных кораблей, которые будут прокладывать путь и обнаруживать мины.

Однако даже это не гарантирует безопасности. WSJ напоминает, что в 1980-х годах во время Ирано-Иракской войны американский флот уже прибегал к практике конвоирования судов в Ормузском проливе. Закончилось все тем, что американский фрегат подорвался на морской мине, вызвав дополнительный военный кризис уже с участием США.

Война в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, война в Иране вызвала крупнейший кризис в истории мирового нефтяного рынка. Если до кризиса через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти, то теперь фактически ноль.

Также мы рассказывали, что бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за несколько ошибок, которые тот допустил, напав на Иран. По мнению Болтона, Трамп не подготовил к конфликту американскую общественность, Конгресс США и союзников, а также мало сотрудничал с иранской оппозицией.

Вас также могут заинтересовать новости: