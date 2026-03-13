Лучше не шутить: эксперт предостерег туристов от 'лишних' фраз на паспортном контроле

Среди слов-триггеров, которых лучше избегать, – "бомба" и "наркотики".

Путешественникам советуют не шутить во время прохождения паспортного контроля в аэропорту или на границе, ведь даже невинная на первый взгляд фраза может вызвать подозрения у пограничников.

Об этом предупредил тревел-эксперт Марк Волтерс, автор проекта Wolter’s World, который посетил более 80 стран, пишет Eхpress. В своем видео он объяснил, что при пересечении международной границы туристам стоит воздерживаться от любых шуток.

По его словам, фраза "Я останусь здесь навсегда, мне очень нравится ваша страна" может показаться забавной, но произносить ее на паспортном контроле категорически не стоит.

Почему пограничники не воспринимают юмор

Эксперт отмечает, что во время проверки документов не следует "шутить или придумывать забавные ответы". Вместо этого стоит отвечать четко и вежливо.

"Когда вас спрашивают, что вы планируете делать в стране, лучше сказать: "Я приехал на отдых с семьей". Не стоит добавлять шуток", – пояснил он.

По словам Волтерса, сотрудники пограничной службы выполняют свою работу – проверяют, чтобы в страну не попали опасные лица. Именно поэтому они не могут реагировать на юмор так же, как обычные люди.

Эксперт также предупредил, что есть ряд слов и тем, которые категорически нельзя упоминать во время проверки. В частности, не стоит шутить о бомбах, наркотиках, торговле людьми, нарушении миграционных правил или намерении остаться в стране навсегда.

Даже если пограничники понимают, что это шутка, они обязаны реагировать на такие слова и могут провести дополнительную проверку.

Как избежать лишних вопросов

Специалист также советует не прятать паспорт сразу после проверки. Если сделать это слишком рано, пограничники могут решить, что человек нервничает или пытается побыстрее уйти, что иногда приводит к дополнительным вопросам.

Кроме того, туристам рекомендуют заранее знать, где именно они планируют остановиться. Отсутствие информации о жилье может вызвать подозрения и привести к более тщательной проверке.

Уолтерс советует иметь под рукой маршрут путешествия или подтверждение бронирования отеля, чтобы в случае вопроса быстро назвать адрес и детали пребывания.

