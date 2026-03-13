РФ готовит новый массированный удар: эксперт рассказал, чем враг может атаковать Украину

По словам эксперта, в ходе этого удара РФ может, в частности, применить ракеты Х-101.

Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине уже в ближайшие дни. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

"Враг может готовить обстрел, поэтому будьте внимательны к тревогам, особенно в эти дни", – написал Коваленко.

Возможность обстрела со стороны россиян в ближайшее время допускает и Валерий Романенко – авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации. В комментарии УНИАН он отметил, что Россия традиционно в течение нескольких последних лет наносит по Украине четыре массированных удара в месяц. И поэтому вполне вероятно, что очередной массированный удар может произойти уже в течение выходных.

"Обстрел был седьмого [марта], тогда на нас летело 480 БПЛА разных типов. Сейчас я ожидаю, что будет скромнее. Дело в том, что во время той атаки у россиян еще были какие-то надежды на холодную погоду. Для понимания динамики. Я сказал, что было 4 обстрела в месяц в среднем. Но в феврале впервые за всю войну было 6 массированных обстрелов за месяц. За последние 2 года лишь один или два раза было 5 обстрелов в месяц. В феврале – 6, когда самые сильные морозы", – сказал Романенко.

В феврале РФ запустила больше ракет, чем произвела

Эксперт добавил, что февраль также отличился сверхнормативным количеством ракет, которые РФ запустила по Украине.

"Россияне способны производить максимум 60 баллистических ракет типа "Искандер-М" в месяц. И еще примерно десять "Кинжалов". А за прошлый месяц по нам было выпущено 117 ракет, только баллистических. То есть речь идет о том, что россияне уже брали ракеты со складов. До этого они в целом выдерживали темп – сколько производили, столько и запускали. То есть, на мой взгляд, налет должен быть не таким многочисленным, как в прошлом месяце", – пояснил Романенко.

Он отметил, что в течение февраля РФ также атаковала Украину 167 крылатыми ракетами, что также вдвое превышает производственные возможности России.

"Но там были свои нюансы. Тогда массово летели ракеты Х-101 и "Цирконы". В этом месяце все скромнее. Во время первого налета летели две "Цирконы" и ни одной Х-101, Х-32, Х-59 или "Кинжала". Поэтому, скорее всего, во время следующего налета будут использовать все же ракеты Х-101, но в ограниченном количестве. И ракеты "Искандер-К". Не исключены и "Калибры", хотя они в этом месяце уже летали по нам. С "Кинжалами" у россиян проблема. За прошлый месяц они выпустили лишь три. Возможно, это связано с условиями эксплуатации самолетов МиГ-31К", – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что РФ будет применять во время этой атаки баллистические ракеты. Однако их количество вряд ли превысит то, которое Москва применила во время удара 7 марта. А именно – 13 ракет.

Во время массированных атак станет меньше "Шахедов"

Также, по словам эксперта, в ближайшее время РФ может уменьшить количество "Шахидов" во время своих массированных ударов на фоне успешных операций Сил обороны Украины.

"Удар по Донецкому аэропорту, удар по предприятиям, которые производили взрывчатку, удар по тому самому "Кремний Эл". Он так быстро не повлияет на количество выпущенных Шахедов, потому что те, что будут по нам выпускать, это со складов и с пути, это уже произведенные Шахеды. Но вот в дальнейшем в этом месяце Шахедов будет меньше. И здесь в целом такая тенденция, что количество "Шахедов" у россиян не растет. Как оно было в сентябре 3200–3300, так оно и осталось – за прошлый месяц было выпущено 3220", – пояснил Романенко.

Российские "Шахеды": важные новости

Напомним, 7 марта Силы обороны нанесли удар по российским площадкам для запуска "Шахедов" во временно оккупированном Донецке. Сообщалось, что атака была осуществлена с использованием ракет ATACMS и SCALP. В результате попадания на локации зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.

Между тем Business Insider сообщает, что РФ пытается расширить площадку для запуска "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта. По данным издания, строительство там ускорилось в этом году, в частности там появились две новые пусковые дорожки, а также удлинены две уже имеющиеся – вероятно, для запуска более крупных вариантов "Шахедов".

