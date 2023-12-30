Диктатор раскрыл карты, обесценивая статью NYT о своих "дипломатических стремлениях".

В американском Институте изучения войны (ISW) оценили, чего стоят сигналы лидера РФ Владимира Путина о "мире" с Украиной после того, как Россия запустила по государству около 158 воздушных целей во время массированного удара ракетами и дронами.

Упомянутый террористический акт армия РФ реализовала 29 декабря - известно о гибели по меньшей мере 31 человека. Учитывая это, в ISW констатируют: цели "СВО" Путина остаются неизменными.

"ISW последовательно оценивает, что, несмотря на сообщения о негласных сигналах Путина относительно его заинтересованности в переговорах о прекращении огня, цели России в Украине, которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, и которые были четко сформулированы в публичной риторике Кремля, остаются неизменными", - говорится в отчете Института.

С таким выводом, судя по реакции мировых лидеров на трагедию в Украине, соглашаются главные западные политики. В ISW упоминают о комментарии американского президента Джо Байдена. Последний заявил, что Путин стремится "уничтожить Украину" и "покорить ее народ" - именно об этом должны напомнить массированные удары, которые нанесла Россия по Украине 29 декабря, утверждал Байден.

Соответствующее мнение также поддерживает правительство Британии и Эстонии. Премьер-министр государства Риши Сунак и глава эстонского правительства Кая Каллас говорили, что удары РФ по Украине являются "маркером" ее желания уничтожить свободу, демократию и саму Украину, напомнил Институт.

В NYT заявили о мирных сигналах от Путина

Как известно, 23 декабря The New York Times опубликовал статью, в которой речь шла о "дипломатических" усилиях Путина. Заявлялось, что диктатор еще с сентября 2023 года активно сигнализирует Западу, что готов подписать "мир" с Украиной. Это вызвало резонанс в обществе и среди СМИ.

Материал NYT даже комментировали в Главном управлении разведки Украины. Спикер ведомства Андрей Юсов призвал критически относиться к таким материалам. Со своей стороны Центр противодействия дезинформации считает, что в написании статьи участвовали "завербованные" РФ американские журналисты.

Вас также могут заинтересовать новости: