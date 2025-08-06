В следующий раз Черная Луна состоится в августе 2027-го года и будет приходиться на мощное солнечное затмение.

Вскоре на небе произойдет событие, которое практически невозможно увидеть, но в следующий раз такое явление будет только в 2027-м году. Речь идет о редком астрономическом явлении - Черной Луне, которое состоится 23 августа 2025 года, пишет IFLScience.

Указывается, что несмотря на то, что за этим явлением невозможно наблюдать, оно имеет важное значение для астрономов, а также наблюдателей неба.

Черная Луна - термин, который употребляют, чтобы описать вторую по счету фазу новой Луны в сезоне в период между равноденствием и солнцестоянием, которая включает четыре фазы Луны.

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В материале говорится, что привычная "Голубая Луна" означает редкое второе полнолуние в календарном месяце, а вот "Черная Луна" - это своеобразная ее противоположность, но в фазе новой Луны.

В текущем месяце Черная Луна будет именно сезонной, то есть третьим новолунием в сезоне, включающем четыре, а не три привычные фазы новой Луны.

Отмечается, что такие явления примерно случаются раз в 33 месяца. Поскольку в последний раз сезонная Черная Луна состоялась более двух лет назад, в следующий раз она произойдет именно в августе 2025 года, а уже потом - в августе 2027-го. Примечательно, что тогда она будет совпадать с мощным солнечным затмением.

Отмечается, что несмотря на то, что во время новолуния Луна технически находится в небе, с Земли ее будет невозможно увидеть. Она располагается между нашей планетой и Солнцем, не отражает света и теряется в дневном сиянии. Поэтому, в этот раз не будет никакого затмения, для человеческого глаза это будет просто темная ночь.

Однако, именно в этом заключается практическое значение Черной Луны для астрономов и наблюдателей. Темное небо без лунного света создает идеальные условия, чтобы исследовать далекие объекты - галактики, туманности, метеоритные потоки.

Особенно это актуально в августе, когда традиционно происходит максимум метеорного потока Персеиды - одного из самых ярких в году.

Издание отмечает, что ближайшие ночи после 23 августа будут максимально темными. Поэтому, если у вас есть телескоп, это самое время, чтобы его достать или просто выбраться за город и посмотреть в небо.

Интересные новости из мира астрономии

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили в метеорите уникальный материал с гибридными кристаллически-стеклянными тепловыми свойствами. Он является особой формой диоксида кремния, который называется тридимитом. Примечательно, что этот метеорит упал в Германии в 1724 году.

Также мы писали, что ученые обнаружили новую планету, которая находится в 400 световых годах от Земли. Указывается, что она получила название TOI-4465 b. Ученые рассказали, что она имеет определенное сходство с Юпитером. Старший астроном Института SETI Франк Марчис заявил, что TOI-4465 b - это "умеренный" Юпитер, который является ценным объектом для изучения газовых гигантов.

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