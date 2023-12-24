Вчера The New York Times заявил - Путин пытается показать Западу, что готов к "миру".

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что может означать информация, которая вчера появилась в The New York Times: Путин посылает Западу сигналы готовности к заморозке войны.

В эфире общенационального телемарафона Юсов отметил, что такие материалы нужно мониторить, анализировать, делать соответствующие выводы и разъяснять, что за этим может стоять, "какой именно интерес, в том числе, с нашей стороны и со стороны международного права".

"Сами по себе такие материалы - это даже хорошо, потому что это напрямую обнуляет тезис, что мир вроде бы забыл об Украине. Мы видим сейчас целый ряд важных материалов на первых полосах ведущих мировых изданий, посвященных Украине. Это часто дискуссионные материалы и мы должны конечно занимать нашу проактивную позицию. Но, сам факт, что Украина фигурирует, российское вторжение фигурирует - это очень важно", - подчеркнул Юсов.

Он отметил, что несмотря на заявления российской пропаганды, в России хотели бы "как можно скорее закончить это вторжение". К этому же стремится и Украина, но на условиях восстановления территориальной целостности нашего государства и наказания международных преступников.

"Чего хотел бы Путин напрямую или его режим - это точно не то, о чем нам говорит российская пропаганда. Когда у них все хорошо, яиц на всех хватает и армия у них самая лучшая, это далеко не так. Конечно, они хотели бы закончить это вторжение как можно скорее. Другое дело, на каких условиях. С точки зрения украинского национального интереса и с точки зрения международного права, Россия - это преступник. А преступник должен быть наказан. И да, Украина конечно заинтересована в том, чтобы как можно скорее закончилась эта геноцидная война против нашего государства. Но, с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием международных преступников", - акцентировал Юсов.

Также он предупредил, что украинцам стоит готовиться к увеличению российских информационно психологических атак.

"Речь не о периоде, связанном непосредственно с праздниками. Но, мы видим развертывание целого ряда информационно-психологических пропагандистских операций против Украины. Как в середине нашего государства, с целью расшатать единство, демотивировать общество, расколоть и, в конце концов, сломать волю к сопротивлению. Так и снаружи, с целью ослабить проукраинскую коалицию. Ослабить поддержку Украины в экономическом и военных планах", - отметил Юсов.

Он добавил, что враг тратит огромные ресурсы на продвижение своих смыслов.

"Это все равно дешевле, чем продолжать финансировать полномасштабное вторжение и боевые действия по всей линии фронта. И да, эти попытки будут продолжаться. Сейчас чрезвычайно важный период для Украины, в международном плане, когда будут приниматься ключевые решения относительно нашей поддержки. Поэтому, украинское военно-политическое руководство активно работает для срыва таких планов врага и защиты украинских интересов", - акцентировал Юсов.

Что NYT заявил о сигналах Путина Западу

23 декабря в издании The New York Times вышел материал, в котором отмечается, что Путин активно сигнализирует Западу о готовности к перемирию. На публику российский диктатор делает вид, что готов продолжать войну до бесконечности, но через каналы "кулуарной дипломатии" посылает сигналы Западу, что хотел бы заключить мирное соглашение как можно быстрее.

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