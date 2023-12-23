Путина устроит текущая ситуация, когда Россия контролирует руины Донбасса и сплошь заминированные степи Запорожья и Херсонщины.

На публику российский диктатор Владимир Путин делает вид, что готов продолжать войну до бесконечности. Но через каналы "кулуарной дипломатии" он сигнализирует Западу, что хотел бы заключить мирное соглашение как можно скорее. Об этом пишет The New York Times по итогам разговоров с десятками россиян и представителями других стран, которые знакомы с ситуацией.

По данным осведомленных источников, Путин посылал сигналы о готовности к заключению сделки еще после успешного контрнаступления Украины в сентябре 2022 года. Новая волна этих сигналов началась уже в сентябре этого года. Кремль готов согласиться на прекращение огня и замораживание конфликта на текущей линии соприкосновения.

Сигналы поступают по нескольким каналам, в том числе через иностранные правительства, имеющие связи как с Соединенными Штатами, так и с Россией. Неофициальные российские эмиссары говорили с собеседниками о контурах потенциальной сделки, которую Путин примет.

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"Путин и российская армия, они не хотят наращивать свой потенциал дальше", — сказал международный чиновник, который встречался с высшими российскими чиновниками осенью этого года.

Некоторые аналитики утверждают, что Путину выгодна длительная война, и что он хочет отложить любые переговоры до возможного возвращения на пост бывшего президента США Дональда Трампа в 2024 году. Но бывший российский чиновник утверждает, что на самом деле Путин предпочел бы заключить сделку раньше, учитывая неопределенность, присущую войне.

Источники говорят, что российская пропаганда легко объяснит россиянам, почему такая "ничья" на самом деле является "победой", акцентируя в частности на завоевании сухопутного коридора в Крым. Идеальное время для такой сделки, сказал один из собеседников издания, было бы до президентских выборов в России в марте.

Американские чиновники уже видят изменения в позиции Путина, который больше не требует смещения действующего правительства в Киеве. Они сказали, что соглашение о прекращении огня, которое предлагает Путин, сохранит суверенную Украину со столицей в Киеве, но оставит за Россией контроль над почти 20% территории Украины, которую она уже завоевала.

Среди многих вероятных вопросов преткновения для такого соглашения – решимость Путина не допустить вступления Украины в НАТО. Но один из бывших российских чиновников сказал, что на самом деле этот вопрос не станет препятствием, поскольку альянс все равно не примет Украину в обозримом будущем.

Тем не менее, высокопоставленные американские чиновники выразили сомнение, что хоть какой-то известный украинский политик сможет согласиться на соглашение, которое оставит России такую большую часть территории Украины.

Кроме того, многие на Западе в целом скептически относятся к соглашению о прекращении огня, поскольку оно лишь даст Путину время перевооружиться для предстоящего нового нападения.

"Они (россияне) никогда не соблюдали никаких договоренностей. И они нарушали их сразу, когда видели, что это удобно", – заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс, отметив, что Путин мечтает "восстановить империю".

Некоторые американские официальные лица тоже говорят, что сигналы Кремля о готовности к сделке могут быть лишь попыткой ввести в заблуждение и на самом деле не являются признаком готовности к компромиссу. Бывшие российские чиновники добавляют, что Путин вполне может изменить свое мнение и отказаться от сделки, если российские войска получат ощутимое преимущество на фронте.

Война в Украине - будущие перспективы

Как писал УНИАН, украинские войска на фронте уже чувствуют острую нехватку артиллерийских боеприпасов. Бойцы рассказали корреспонденту The Washington Post, что снарядов едва хватает на то, чтобы отражать российские атаки, об украинском наступлении уже речь не идет. Бойцы говорят, что долго так продолжаться не может.

Также мы рассказывали, что начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий "Француз" Самовар предупредил украинцев о трудных временах. По его мнению, если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она добьется успеха. Поэтому украинцам надо готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме.

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