Пожар в двух складских помещениях в Шевченковском районе столицы ликвидировали.

В Киеве из-под завалов достали уже девять тел погибших в результате атаки российских оккупантов, поиск продолжается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко:

"По состоянию на 18:00 из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе спасли 8 пострадавших. И достали 9 тел погибших. Поиск людей под завалами продолжается".

В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что по состоянию на 18:00 в Шевченковском районе ликвидирован пожар в двух складских помещениях на общей площади 2 тыс. кв. м.

"Всего в результате вражеских обстрелов столицы 9 человек погибли и 24 - пострадали (из которых 8 человек-спасены из-под завалов). Работы продолжаются. Информация о пострадавших обновляется", - говорится в сообщении.

Массированный удар РФ 29 декабря

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 29 декабря запустили по Украине 158 воздушных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

В разных городах Украины в результате атаки есть погибшие и раненые гражданские. В частности, в Киеве ранее сообщалось о пяти погибших и 30 пострадавших.

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