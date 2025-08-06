Его критикуют за использование сервиса в работе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оказался под шквалом критики после признания, что часто обращается к искусственному интеллекту для получения "другого мнения" в работе правительства.

Как пишет The Guardian, в интервью Dagens industri политик рассказал, что ChatGPT и LeChat помогают ему с альтернативными взглядами. "Я использую эти сервисы довольно часто - даже просто, чтобы услышать другое мнение. Посмотреть, что делали другие, и стоит ли нам мыслить иначе", - сказал премьер.

Это заявление вызвало волну критики в медиа и среди экспертов. Газета Aftonbladet в редакционной статье раскритиковала премьера, обвинив его в том, что он "упал в ловушку AI-психоза олигархов".

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Исследовательница в области кибербезопасности Симона Фишер-Гюбнер из Карлстадского университета предостерегла, что использование искусственного интеллекта для обработки даже базовой, но потенциально конфиденциальной информации является рискованным. Представитель Кристерссона Том Самуэльссон в ответ отметил, что премьер не передает системам никакой критически важной информации:

"Речь идет не о данных по безопасности. Это скорее инструмент для ориентации - общего представления".

Впрочем, другие эксперты остаются скептическими. Профессор ответственного использования ИИ из Университета Умео Вирджиния Дигнум отметила, что такие системы не имеют собственного мнения, а лишь воспроизводят видение их разработчиков.

"Чем чаще политик полагается на искусственный интеллект даже в простых задачах, тем больше вероятность, что он начнет переоценивать его надежность. Это опасная тенденция. Мы не голосовали за ChatGPT. И должны требовать гарантий надежности таких систем", - добавила она.

Популярность ChatGPT

ChatGPT - это чат-бот на базе искусственного интеллекта, созданный компанией OpenAI. Он работает на основе так называемой языковой модели GPT (Generative Pre-trained Transformer), которая способна генерировать текст, отвечать на вопросы, переводить, писать коды, суммировать информацию, придумывать истории, писать стихи и тому подобное.

Первая версия GPT появилась еще в 2018 году, но настоящий прорыв произошел в ноябре 2022 года, когда была запущена публичная версия ChatGPT. Только за первые два месяца бот собрал более 100 миллионов пользователей, став самым быстрорастущим цифровым сервисом в истории на тот момент.

Для взаимодействия с ChatGPT не нужны специальные знания и пользователи очень быстро увидели, что эти системы могут "заменить" множество инструментов.

Несмотря на стремительный рост популярности подобных систем, их использование сопровождается рядом серьезных рисков, которые вызывают беспокойство среди специалистов, правительств и самих пользователей.

Один из ключевых - это риск дезинформации. Искусственный интеллект может создавать ложные или вымышленные факты, ссылаться на несуществующие источники или просто "уверенно ошибаться", не подавая это как предположение.

Другой важный риск - конфиденциальность. Хотя компании-разработчики уверяют, что модели не хранят частные данные пользователей, все же существует потенциальная опасность утечки информации или злоупотребления в случае ненадлежащего использования.

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