Речь идет о статье NYT - американские журналисты писали, что Путин с сентября сигнализирует Западу о готовности "к миру".

В создании текста The New York Times относительно "мирных" сигналов от Путина Западу участвовали "завербованные" РФ американские журналисты.

Об этом утверждает Центр противодействия дезинформации Украины в своем сообщении на Facebook 25 декабря.

"Для написания этого текста РФ задействовала американских журналистов, завербованных во времена их работы в России", - говорит ЦПД.

Там подчеркнули, что "длительная" война с Украиной истощает ресурсы и экономику РФ. Поэтому не исключено, что Путин действительно заинтересован в мирных переговорах:

Однако сигналы, о которых нам говорит Россия, нацелены не на "мир". Во-первых, таким образом РФ, вероятно, пытается помешать предоставлению дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада.

Также следует рассматривать это как попытку "добавить рейтингов Трампу, который готов "отдать" Путину часть украинской территории", заявляет ЦПД.

Ведомство подчеркнуло, что нельзя забывать о главном: Путин "сигнализирует" о "мире", инвестируя все больше денег в способности российского ВПК и наращивая кадровую армию для войны с Украиной. "В статье об этом, конечно, речи нет", - резюмировали там.

В ГУР оценили "сигналы Путина", о которых говорит NYT

Напомним, статья The New York Times относительно "сигналов" Путина вышла 23 декабря. В материале журналистов говорилось о том, что диктатор активно показывает Западу через свои дипломатические источники еще с сентября, что он готов к "миру" с Украиной.

Накануне спикер Гур Андрей Юсов оценил, действительно ли это так. По его словам, следует оценивать такие материалы критически и задуматься, что за этим может стоять. Позиция Украины неизменна - она заинтересована в окончании войны, но только с сохранением статуса "украинская территория" относительно всех своих земель и границ по состоянию на период обретения независимости (то есть включительно с Крымом и востоком Украины), акцентировал он.

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