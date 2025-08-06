Всем хочется сохранять полотенца для тела в идеальном состоянии, избегая их загрязнения и появления неприятного запаха. К сожалению, избежать этого удается не всегда.
Портал the spruce спросил специалистов, каковы самые распространенные причины появления затхлого запаха в полотенцах. Своими советами поделились эксперт по стирке и уборке, основательница компаний Mountains of Laundry и Dashing Maids Эшли Киддер, президент экологической компании AspenClean Алисия Соколовски и гендиректор Steamery Фрей Левенгаупт.
Так, самой распространенной причиной появления затхлого запаха в полотенцах является неправильное высушивание. Если полотенце после душа не высыхает полностью или остается смятым в корзине, на полу или в стиральной машине, создаются идеальные условия для развития плесени.
Эксперты отмечают, что даже слегка влажная ткань является средой, в которой очень быстро начинает развиваться неприятный запах. Особенно это касается полотенец, которые постоянно намокают и не всегда хорошо высыхают между использованиями.
Другие причины неприятного запаха:
- Слишком много стирального средства или использование кондиционера для белья. Это приводит к накоплению остатков, в которых размножаются бактерии.
- Отсутствие регулярной глубокой очистки полотенец.
- Переполнение стиральной машины при стирке.
- Стиральная машина, которая сама нуждается в чистке.
- Хранение полотенец во влажных, непроветриваемых шкафах или ящиках.
- Сушка полотенец в помещениях без вентиляции, например, в ванной комнате с закрытой дверью.
Как предотвратить неприятный запах
Чтобы полотенца оставались свежими, их нужно хорошо просушивать после каждого использования. Идеально - в просторном, хорошо проветриваемом месте. По возможности стоит вывешивать полотенца на улице или использовать подогреватели. Также полезно иметь несколько полотенец в ротации, чтобы каждое имело время полностью высохнуть.
Хотя стирка может временно устранить запах, чрезмерное использование моющего средства только усугубляет ситуацию - остатки порошка задерживают влагу и способствуют росту бактерий. Поэтому полотенцам периодически требуется глубокая очистка - горячей водой с содой, уксусом или кислородным отбеливателем.
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