Главной проблемой может быть неправильное высушивание.

Всем хочется сохранять полотенца для тела в идеальном состоянии, избегая их загрязнения и появления неприятного запаха. К сожалению, избежать этого удается не всегда.

Портал the spruce спросил специалистов, каковы самые распространенные причины появления затхлого запаха в полотенцах. Своими советами поделились эксперт по стирке и уборке, основательница компаний Mountains of Laundry и Dashing Maids Эшли Киддер, президент экологической компании AspenClean Алисия Соколовски и гендиректор Steamery Фрей Левенгаупт.

Так, самой распространенной причиной появления затхлого запаха в полотенцах является неправильное высушивание. Если полотенце после душа не высыхает полностью или остается смятым в корзине, на полу или в стиральной машине, создаются идеальные условия для развития плесени.

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Эксперты отмечают, что даже слегка влажная ткань является средой, в которой очень быстро начинает развиваться неприятный запах. Особенно это касается полотенец, которые постоянно намокают и не всегда хорошо высыхают между использованиями.

Другие причины неприятного запаха:

Слишком много стирального средства или использование кондиционера для белья. Это приводит к накоплению остатков, в которых размножаются бактерии. Отсутствие регулярной глубокой очистки полотенец. Переполнение стиральной машины при стирке. Стиральная машина, которая сама нуждается в чистке. Хранение полотенец во влажных, непроветриваемых шкафах или ящиках. Сушка полотенец в помещениях без вентиляции, например, в ванной комнате с закрытой дверью.

Как предотвратить неприятный запах

Чтобы полотенца оставались свежими, их нужно хорошо просушивать после каждого использования. Идеально - в просторном, хорошо проветриваемом месте. По возможности стоит вывешивать полотенца на улице или использовать подогреватели. Также полезно иметь несколько полотенец в ротации, чтобы каждое имело время полностью высохнуть.

Хотя стирка может временно устранить запах, чрезмерное использование моющего средства только усугубляет ситуацию - остатки порошка задерживают влагу и способствуют росту бактерий. Поэтому полотенцам периодически требуется глубокая очистка - горячей водой с содой, уксусом или кислородным отбеливателем.

Другие советы для чистоты в доме

Согласно опросу американской компании Mattress Advisor, в среднем люди меняют постельное бельё раз в 24 дня, а некоторые - лишь раз в 35 дней. Медики считают такую частоту слишком низкой.

Эксперты объяснили, как часто на самом деле стоит стирать постель и почему игнорирование этого правила может навредить здоровью.

А эксперт по стирке Элизабет Шилдс из Super Cleaning Service Louisville назвала пять вещей, которые необходимо стирать каждую неделю, даже если они кажутся чистыми на вид и не имеют неприятного запаха.

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