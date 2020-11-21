Оппозиция требует также денонсации соглашения по Нагорному Карабаху.

В Ереване снова прошел митинг с требованием отставки Никола Пашиняна с должности премьер-министра Армении.

Протестующие перекрыли движение по улице Тиграна Меца в центре Еревана. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

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Полиции потребовалось несколько минут, чтобы освободить проезжую часть. Менее часа спустя группа протестующих попыталась развернуть армянский триколор уже на площади у здания правительства Армении.

В то же время сегодня Армению посетила российская правительственная делегация. В её составе были министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зиничев и ещё несколько министров.

Шойгу и Лавров провели отдельные встречи с Пашиняном. Главной темой встреч была ситуация в Нагорном Карабахе, где размещены российские «миротворцы».

Лавров отметил, что приехал в Ереван с большой программой по восстановлению мирной жизни в Нагорном Карабахе, и сообщил, что сейчас ситуация полностью под контролем российских миротворцев, которые выстроили 23 поста.

Из Армении российские представители направились в Азербайджан.

История конфликта

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября, сразу после того, как Пашинян объявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и подписании соглашения с Азербайджаном и Россией.

За Арменией и Азербайджаном, согласно условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания соглашения, а вдоль линии соприкосновения разместится «миротворческая миссия» России.

Оппозиция требует отставки Пашиняна и денонсации соглашения.

12 ноября было задержано более 10 лидеров оппозиции в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в нарушение закона.

16 ноября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке.

Спор между Арменией и Азербайджаном

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».

За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибло 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что «НКР» должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

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Автор: Виктория Токарева