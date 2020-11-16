О причинах отставки не сообщается.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке.

Читайте такжеТихая оккупация: так называемые "миротворцы" РФ уже установили 25 постов в КарабахеОб этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении на своей странице в Facebook.

Она опубликовала фотографию заявления и сообщила, что Мнацаканян подал заявление об отставке.

Как известно, Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении в мае 2018 года по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Война в Нагорном Карабахе: обострение осенью 2020 года

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Справка УНИАН. В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. Тогда Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими районами, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Людмила Жерновская