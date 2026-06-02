Россия расширяет нормирование бензина: ограничения дошли до ТОТ Луганщины

Водители сообщают, что на некоторых АЗС отказываются заправлять автомобили до полного бака.

На автозаправочных станциях в Белгородской и Курской областях России, а также на временно оккупированной территории Луганской области начали действовать ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Местные власти и представители АЗС объясняют такие меры соображениями безопасности и повышенным спросом на топливо.

По данным российских СМИ, в ряде районов Белгородской области на заправках сети "Роснефть" прекратили отпуск бензина марки АИ-92 в канистры. Кроме того, водители сообщают, что на отдельных АЗС отказываются заправлять автомобили до полного бака.

Министр экономического развития Белгородской области Максим Гусев заявил, что ограничения связаны с обеспечением безопасности при реализации топлива.

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Аналогичные меры введены и в Курской области. Там на заправках сети "Роснефть" действуют лимиты на отпуск бензина АИ-95 – не более 20 литров на одного человека. Также запрещена продажа бензина АИ-92 в канистры.

Ограничения коснулись и временно оккупированной Луганщины. Представители оккупационной администрации заявили о введении лимита на продажу бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Отныне один человек может приобрести не более 20 литров топлива.

Официально такие меры объясняют резким ростом спроса. В то же время ограничения стали очередным этапом расширения нормирования топлива на оккупированных территориях и в приграничных регионах РФ.

Топливный кризис набирает обороты

Еще в конце мая аналогичные правила начали действовать во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где продажу бензина также ограничили до 20 литров в сутки на одного человека. Впоследствии там прекратили реализацию топливных талонов.

На этом фоне правительство РФ также ввело запрет на экспорт нефтепродуктов до конца ноября. Эксперты связывают усиление контроля над топливным рынком с проблемами поставок и последствиями регулярных ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

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