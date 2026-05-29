В оккупированном Россией Севастополе закончился бензин марок АИ-95 и АИ-92

На АЗС Севастополя закончился бензин марок АИ-95 и АИ-92, поставки топлива ожидаются в течение дня. Об этом сообщил так называемый "губернатор" оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев.

"Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС есть дизельное топливо "ДТ ультра", однако оно доступно не на всех станциях. Временно отсутствуют бензины АИ-92 и АИ-95. Ожидается поставка топлива в течение дня", – сообщил он на своей странице в Telegram.

О проблемах с наличием топлива на двух крупнейших сетях АЗС полуострова сообщалось еще неделю назад. Судя по заявлению Развожаева, на данный момент ситуация обострилась еще больше.

Напомним, неделю назад в Севастополе из-за перебоев с поставками была ограничена продажа бензина. В регионе наблюдался дефицит различных марок топлива на заправках отдельных сетей, в ряде случаев оно отпускалось по талонам.

Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, российские власти приняли решение временно ограничить продажу топлива на АЗС – был введен лимит в 20 литров.

Стоит отметить, что в прошлом году в Крыму для урегулирования ситуации с наличием топлива также вводились лимиты на его продажу. После частичной стабилизации ситуации ограничения были сняты.

Топливный кризис в России – другие новости

О дефиците бензина в России сообщалось еще в первой половине месяца.

Причиной дефицита эксперты называли внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В этой ситуации нефтяные компании начали направлять ресурсы на обеспечение собственных сбытовых сетей.

Свою роль сыграли украинские атаки. Напомним, в последние месяцы Вооруженные силы Украины усилили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По информации Генштаба, после атаки 21 мая остановил свою работу Сизранский НПЗ.

В ночь на 27 мая беспилотники снова атаковали Туапсе. По данным мониторинговых пабликов, в результате удара на местном НПЗ вспыхнул пожар.

