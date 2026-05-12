Из-за украинских атак в России возник дефицит бензина, – СМИ

ВСУ в последние месяцы ужесточили атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В России возник дефицит бензина на фоне продолжающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет The Moscow Times.

Сообщается, что во время биржевых торгов 8 мая российские продавцы реализовали 32,64 тыс. тонн бензина, что на 5,9% меньше, чем в предыдущий торговый день.

Продажи АИ-92 сократились на 8,9% – до 20,34 тыс. тонн, тогда как АИ-95 выросли на 1,5% – до 12,24 тыс. тонн. По словам одного из российских экспертов, в преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения бензина марки АИ-95.

По его данным, летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на АИ-92, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.

Причиной дефицита собеседник издания называет внеплановые ремонты на крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В этой ситуации нефтяные компании направляют ресурсы на обеспечение собственных сбытовых структур.

Аналитик российской компании "Пролеум" Андрей Дьяченко указал на нехватку объемов АИ-95 на биржевом канале. По его оценке, первичная переработка существенно снижена по сравнению с плановыми уровнями. Сегодня российские нефтяные компании вынуждены выбирать, производство какого бензина поддерживать.

В то же время эксперт считает ситуацию "далекой от критической". По его оценкам, фактический объем топлива на АЗС сейчас на 7–10% ниже прошлогоднего уровня, а имеющихся запасов и действующих мощностей пока достаточно для покрытия конечного спроса.

По мнению специалистов, ремонты российских НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на две–четыре недели. По словам одного из источников, такая ситуация не дает участникам рынка сформировать долгосрочные запасы, что повышает риски дефицита топлива летом.

Стоит сказать, что биржевые котировки в России остаются относительно стабильными. По итогам торгов 8 мая стоимость бензина марки АИ-92 по индексу европейской части РФ выросла на 0,01% – до 65,99 тыс. рублей (около 39 000 гривень) за тонну, АИ-95 – на 0,16% – до 71,89 тыс. рублей (около 42 000 гривень) за тонну.

Украина атакует российские НПЗ – последние новости

Так, в ночь на 5 мая украинские беспилотники нанесли удары по трем ключевым установкам первичной переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши, а также по резервуару с топливом на расположенной рядом нефтеперекачивающей станции. Последняя обеспечивает транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в балтийский порт Приморск.

Ранее УНИАН писал, что восстановление нефтеперерабатывающего завода в Туапсе может обойтись Кремлю в около 5 млрд долларов. В целом, серия украинских ударов по энергетической инфраструктуре РФ в конце марта и начале апреля привела к потерям России примерно в 2,2 миллиарда долларов недополученных доходов.

