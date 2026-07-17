Одна нелепая ошибка поставила под угрозу экосистему целого архипелага

Прошло уже полтора века, а исправить ошибку до сих пор не смогли.

В 1883 году на Гавайях решили бороться с крысами на плантациях сахарного тростника с помощью индийских мангустов. Однако эксперимент, который должен был защитить урожай, в итоге превратился в одну из самых известных экологических ошибок в истории. Об этой позорной истории пишет The Times of India.

Как говорится в публикации, в конце XIX века крысы наносили значительный ущерб сахарным плантациям, поэтому владельцы хозяйств искали быстрое решение. Они завезли маленького индийского мангуста, который в естественной среде охотится на грызунов и змей. Подобный подход ранее уже применяли на Ямайке, поэтому идея казалась вполне логичной.

Впрочем, вскоре выяснилось, что план основывался на ошибочном предположении. "Крысы были ночными животными, а мангусты – дневными, а это означает, что вся идея их завоза основывалась на предположении, которое никто не проверил перед выпуском животных", – говорится в публикации.

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Поскольку мангусты почти не сталкивались с крысами, они начали охотиться на более легкую добычу. Больше всего пострадали местные птицы, гнездящиеся на земле, а также их яйца и птенцы. Исследователи Гавайского университета отмечают, что малый индийский мангуст с конца XIX века был завезен как минимум на 45 островов в разных частях мира, и почти везде было зафиксировано его негативное воздействие на местных птиц, пресмыкающихся и мелких млекопитающих.

По данным природоохранных служб штата, из-за хищничества мангустов сократились популяции как минимум восьми видов гавайских птиц, занесенных в федеральный список исчезающих видов. Кроме того, эти животные поедают яйца и детенышей морских черепах, а также представляют угрозу для местных ящериц.

Издание отмечает, что полностью избавиться от мангустов на главных островах архипелага уже практически невозможно. Популяция широко распространилась на островах Гавайи, Оаху, Мауи и Молокаи, а самки могут приносить по два-три выводка ежегодно. Поэтому в настоящее время усилия экологов сосредоточены на защите наиболее ценных мест гнездования с помощью ловушек и специальных ограждений.

В то же время остров Кауаи остается единственным крупным островом Гавайев, где мангусты так и не появились. Как отмечают защитники природы, даже случайное попадание одного животного может поставить под угрозу местные популяции птиц.

"Историю с мангустами на Гавайях до сих пор приводят в качестве примера в сфере охраны природы, ведь ошибка не была ни экзотической, ни сложной. Она была элементарной и необратимой", – отмечает The Times of India.

Проблемы экологии

Как писал УНИАН, в Европе стремительно распространяются два вида крупных азиатских богомолов, которые уже признаны угрозой для местных экосистем. Они размножаются быстрее европейских богомолов и активно охотятся на насекомых-опылителей, а также мелких позвоночных, что может нанести ущерб биоразнообразию, особенно на средиземноморских островах.

Также мы рассказывали, что на отдаленных островах Огасавара в Японии уникальная популяция рыжеголового лесного голубя едва не исчезла из-за одичавших кошек. Однако после того, как всех кошек выловили и вывезли с островов, уже через несколько лет численность птиц выросла почти в десять раз.

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