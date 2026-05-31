В Крыму возникли проблемы с топливом: водителям ограничили продажу бензина

С 31 мая на территории временно оккупированного Крыма вступают в силу ограничения на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 из-за проблем с поставками топлива. Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, пишет "РБК-Украина"

По его словам, бензин марки АИ-95 будут отпускать в первую очередь для коммунального и социального транспорта. На отдельных автозаправочных станциях топливо этой марки можно будет приобрести только по талонам.

В то же время для автомобилей, использующих бензин АИ-92, вводится лимит – не более 20 литров на одно транспортное средство за одно посещение АЗС. Кроме того, заправлять топливо в канистры временно запрещено.

Аксенов заявил, что ситуацию с поставками топлива планируют стабилизировать в течение ближайшего месяца.

По данным оккупационных властей, трудности возникли из-за перебоев в логистике. Одной из причин называют затруднения с транспортировкой топлива по маршрутам, соединяющим оккупированный Крым с территорией России.

На ситуацию также влияют атаки на российскую топливную инфраструктуру. В частности, 28 мая сообщалось о поражении Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает топливом южные регионы РФ и российские войска.

В последнее время эксперты все чаще говорят о системных проблемах топливного сектора России, которые усугубляются из-за ударов по объектам нефтепереработки и логистики.

Ситуация на нефтяном рынке

Напомним, 25 мая цены на нефть упали до двухнедельного минимума. Котировки снижает растущий оптимизм в отношении приближения мирного соглашения между США и Ираном, хотя стороны до сих пор не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, таким как блокада Ормузского пролива, пишет Reuters.

Как заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис, рост мировых цен на нефть после эскалации войны в Иране принес России дополнительные доходы. Но главной проблемой Кремля становятся не деньги, а нехватка людей и производственных ресурсов для продолжения войны против Украины.

