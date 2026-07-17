Во Львове почти на треть выросла стоимость аренды квартир: сколько стоит жилье

Дороже всего арендовать жилье сейчас в Шевченковском районе, тогда как самые низкие цены сохраняются в Галицком и Лычаковском.

Во Львове за последний год существенно выросли цены на аренду квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове достигла 23 тысяч гривень в месяц, что на 28% больше, чем год назад.

По данным портала недвижимости ЛУН, аренда двухкомнатных квартир в среднем обходится в 27 тыс. грн, также подорожав на 28%. В то же время трехкомнатные квартиры сейчас сдают в среднем за 32 тыс. грн в месяц. За последний год их стоимость выросла на 24%.

Цены на однокомнатные квартиры

Отмечается, что среди районов города дороже всего снять "однушку" в Шевченковском районе, где средняя цена составляет 24,8 тыс. грн в месяц. Далее по стоимости идут Франковский, Сиховский и Железнодорожный районы, где аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 22,5 тыс. грн.

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В Лычаковском районе средняя цена составляет 20,3 тыс. грн. Дешевле всего снять однокомнатную квартиру можно в Галицком районе за 18 тыс. грн в месяц.

Цены на многокомнатные квартиры

Среди двухкомнатных квартир самые высокие цены также зафиксированы в Шевченковском районе, где аренда стоит в среднем 31,5 тыс. грн.

Цены на двухкомнатные квартиры в других районах:

Сиховский – 27 тыс. грн;

Франковский – 26,5 тыс. грн;

Галицкий – 24,8 тыс. грн;

Железнодорожный – 23,9 тыс. грн;

Лычаковский – 23,2 тыс. грн.

В то же время в отношении трехкомнатных квартир портал отмечает, что данных для расчета средней стоимости аренды по отдельным районам пока недостаточно.

Аренда жилья в Украине – последние новости

В Полтаве и Чернигове медианная стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир полностью сопоставима. Аренда жилья с одной или двумя комнатами в этих городах стоит 12 000 грн и 8 000 грн соответственно.

Ранее, по результатам исследования "OLX Недвижимость", в Украине за год существенно выросла стоимость аренды жилья. Наибольший рост медианных цен на аренду однокомнатных квартир за год наблюдался в Запорожской области – на 60% – и составляет 8 000 гривен в месяц.

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