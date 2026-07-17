Не Samsung и не iPhone: эксперты протестировали 258 смартфонов и выбрали лучший

В начале года лидером рейтинга был iPhone 17 Pro Max, но со временем его вытеснили новые Android-флагманы.

Специалисты немецкого издания CHIP обновили рейтинг лучших смартфонов 2026 года, основанный на масштабных тестах 258 устройств. В него вошли как флагманские модели, так и устройства среднего класса.

При составлении рейтинга специалисты оценивают пять ключевых характеристик: производительность, оснащение, автономность, качество дисплея и камер. Каждый из них влияет на итоговую оценку одинаково – по 20%. При этом стоимость смартфона не учитывается в общем зачете.

В начале года лидером рейтинга был iPhone 17 Pro Max, но спустя несколько месяцев его вытеснили новые Android-флагманы. В итоге первое место досталось OPPO Find X9 Ultra, который получил оценку 1,1 по немецкой шкале, где 1,0 – высший результат.

Видео дня

OPPO Find X9 Ultra получил максимальную оценку за производительность, экран и камеры. Смартфон также показал поразительную автономность – 23 часа 14 минут активной работы, а полная зарядка занимает меньше часа. Также эксперты похвалили качественную сборку и комплект, однако отметили недостаточную резкость основной камеры.

На втором месте расположился vivo X300 Ultra с оценкой 1,2. Авторы высоко оценили экран нового поколения AMOLED с рекордной яркостью, основную и телефотокамеру разрешением по 200 Мп, а также длительную программную поддержку – обновления будут приходить до 2033 года. Из недостатков упоминается массивный выступающий блок камер.

Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra и Honor Magic V6 также набрали по 1,2 балла и заняли места с третьего по пятое. Samsung и Xiaomi получили максимальные оценки за быстродействие и автономность, тогда как складной Honor выделился качеством дисплея.

В первую десятку рейтинга также вошли Xiaomi 17, iPhone 17 Pro, OnePlus 15 и Honor Magic 8 Pro.

Среди устройств среднего уровня эксперты выделили Poco M8 Pro, который получил оценку 1,8. Телефон предлагает оптимальное соотношение цены и возможностей, среди плюсов – OLED-экран 120 Гц, защита корпуса по стандарту IP68 и время автономной работы 20 часов.

Кроме общего рейтинга, обозреватели определили лучшие смартфоны в разных ценовых категориях. В сегменте до 1000 евро победил Samsung S26 Ultra, до 750 евро – OnePlus 15, до 500 евро – Poco X8 Pro Max, до 250 евро – Redmi Note 15 Pro. Если говорить об устройствах Apple, самым удачным выбором эксперты назвали iPhone 17 Pro Max.

Ранее бенчмарк AnTuTu обновил свой рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Самый выгодный для покупки флагман спродает iQOO, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

УНИАН собрал топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 10 000 грн. Несмотря на низкую стоимость, многие из них предлагают быстрые экраны, большие батареи и длительную программную поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: