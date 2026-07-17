Взрывы в Вишневом: суд избирает меру пресечения в отношении одного из подозреваемых

Дело будет рассматриваться в закрытом режиме в связи с тем, что в ходе судебного заседания будут озвучены сведения, составляющие государственную тайну.

В Киеве выбирают меру пресечения для Руслана Кучинского, которому предъявлено подозрение в причастности к ненадлежащему хранению боеприпасов на складах в Вишневом в Киевской области, в результате чего погибли люди и было уничтожено имущество.

Как сообщает корреспондент УНИАН, дело будет рассматриваться в закрытом режиме в связи с тем, что в ходе судебного заседания будут озвучиваться данные, содержащие государственную тайну.

С соответствующим ходатайством выступил прокурор. Адвокат подозреваемого не возражал.

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Вероятно, что и остальным подозреваемым будут избирать меру пресечения в закрытом режиме.

Взрыв в Вишневом – что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июля российские оккупанты совершили массированную атаку ракетами и дронами по Украине, основной целью врага стали Киев, его окрестности и Киевская область.

В результате атаки на один из объектов в Вишевской общине Бучанского района произошла детонация взрывоопасных предметов. Из города Вишневое и села Крюковщина было эвакуировано более 600 человек из-за угрозы повторной детонации. Разрушено много жилых домов, погибли люди.

Впоследствии руководители одного из оборонных предприятий, допустившие размещение боеприпасов на складах вблизи жилых домов в городе Вишневое, были задержаны следователями СБУ и контрразведкой.

Установлено, что эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов. Согласно материалам дела, это произошло из-за того, что генеральный директор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов, касающихся хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.

Кроме того, его заместитель допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки. Это привело, как утверждают в СБУ, к гибели и травмированию людей, а также к уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.

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