Украинские дроны обвалили экспорт бензина и дизеля из России

Экспорт нефтепродуктов из портов Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга сократился на 31,4%.

Российская Федерация в апреле сократила морской экспорт нефтепродуктов до самого низкого уровня с 2025 года из-за результативных атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что в апреле экспорт нефтепродуктов из РФ сократился на 9,8% по сравнению с мартом и на 17% по сравнению с апрелем 2025 года – до 7,77 млн тонн.

По данным собеседников журналистов, экспорт нефтепродуктов в апреле из российских портов на Балтике – Приморска, Высоцка, Санкт-Петербурга и Усть-Луги – снизился на 31,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 3,32 млн тонн. В то же время экспорт нефтепродуктов через порты Черного и Азовского морей в апреле вырос на 20,3% по сравнению с мартом – до 3,65 млн тонн, поскольку трейдеры частично перенаправили потоки топлива из балтийских портов.

Видео дня

Экспорт нефтепродуктов из арктических портов Мурманска и Архангельска в апреле также вырос. Было отгружено 104 300 тонн против 80 100 тонн в марте. Также выросла отгрузка нефтепродуктов и из портов Дальнего Востока России. В апреле экспорт оттуда вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем – до 698 000 тонн.

Атаки на российскую энергоинфраструктуру – последние новости

Силы обороны усиливают атаки на российские НПЗ. После удара украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Пермь предприятие остановило свою работу ориентировочно на несколько недель.

Расчеты Reuters показывают, что атаки украинских дронов на российские НПЗ с января по май 2026 года привели к остановке мощностей, которые могли бы переработать 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: