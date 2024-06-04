В документе говорится, что меры по укреплению доверия откроют путь к переговорам с Москвой.

Саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии, будет направлен на то, чтобы проложить путь к привлечению российских чиновников к будущим переговорам после заключения соглашения по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращению похищенных детей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

На встрече 15-16 июня в Люцерне (Швейцария) основное внимание будет уделено трем мерам как способу укрепления доверия, чтобы впоследствии взаимодействовать с Москвой по ограниченному числу вопросов.

Хотя российские официальные лица были исключены из формата, возглавляемого Киевом, в документе говорится, что прекращение войны должно охватывать все стороны.

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"Поэтому мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", - говорится в документе, который может быть изменен в ходе переговоров.

Прежде чем начать переговоры с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский стремился добиться консенсуса среди стран – особенно стран так называемого Глобального Юга – по более широкому набору требований, которые включали полный вывод российских войск из Украины.

Но цели швейцарского саммита, ставшего кульминацией раундов переговоров высокопоставленных дипломатов и советников по национальной безопасности из десятков стран, сузились к плану Украины из 10 пунктов, стремясь обеспечить участие как можно большего числа лидеров.

Украина и ее союзники изо всех сил пытались заручиться полной поддержкой этого процесса, прежде всего со стороны Китая, который дал понять, что может не присутствовать на встрече.

Степень участия других ключевых стран, таких как Индия, Бразилия, Южная Африка и Саудовская Аравия, остается неясной.

В проекте документа закреплены три основных принципа:

Объекты ядерной энергетики должны быть безопасными, и любая угроза применения ядерного оружия "недопустима". Ядерные объекты, в том числе электростанция в Запорожье, должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами, установленными Международным агентством по атомной энергии.

Продовольственная безопасность не должна быть "оружием" - и должна быть гарантирована свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам для своей сельскохозяйственной продукции.

Все пленные на войне должны быть освобождены, включая всех "депортированных и незаконно перемещенных" украинских детей и мирных жителей, которые должны быть возвращены в Украину.

Министр иностранных дел Китая Ван И тем временем заявил, что более двух десятков стран выразили поддержку инициативе Пекина по разрешению войны, в которой будут участвовать как Украина, так и Россия.

Проект, в котором говорится, что путь к миру должен соответствовать Уставу Организации Объединенных Наций, предполагает проведение второго саммита.

Саммит в Швейцарии - детали

По словам украинского лидера, более 100 стран и 75 глав государств подтвердили свое участие. На мероприятии примут участие большинство лидеров "Большой семерки", но не президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис совершит поездку, сообщил Белый дом в понедельник. К ней присоединится советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на украинском Саммите мира в Швейцарии. Об этом заявил на брифинге заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак.

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