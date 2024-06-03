Представлять США на форуме будет заместитель президента Соединенных Штатов.

На Саммит мира в Швейцарии от США поедет вице-президент страны Камала Харрис. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария) для участия в Саммите мира по Украине, где подчеркнет приверженность администрации Байдена поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН.

"Вице-президент подтвердит поддержку народа Украины, который защищается от продолжающейся российской агрессии. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту, представляя Соединенные Штаты на саммите", - говорится в сообщении. Видео дня

Саммит мира - последние новости

Китай ответил на слова Зеленского о попытке сорвать Саммит мира. Пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина пригласила на Саммит мира Палестину и Израиль. По словам президента Владимира Зеленского, "у нас нет никаких двойных стандартов".

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