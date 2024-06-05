Пока неизвестно, кто именно из представителей организации поедет на саммит.

В секретариате Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет представлена на украинском Саммите мира в Швейцарии. Об этом заявил на брифинге заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает "Укринформ".

В то же время пока неизвестно, кто из представителей организации поедет на саммит.

"Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет", - сказал Гак.

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Саммит мира по Украине - что известно

Ранее стало известно, что на Саммит мира в Швейцарии от США поедет вице-президент страны Камала Харрис.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина пригласила на Саммит мира Палестину и Израиль. По словам президента Владимира Зеленского, "у нас нет никаких двойных стандартов".

В МИД Китая заявили, что страна не будет участвовать в Саммите мира, ведь он не соответствует его ожиданиям, которые включают участие как России, так и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "Диалог Шангри-Ла" заявил, что Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. По его словам, Украине "очень странно и больно видеть, как Китай помогает России" сорвать это мероприятие.

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