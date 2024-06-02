Украина пригласила все страны мира, кроме Российской Федерации, на первый Саммит мира.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет двойных стандартов - на Глобальный Саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, приглашены Палестина и Израиль.

"У нас нет никаких двойных стандартов. Именно поэтому, несмотря на то, нравится ли кому-то или не нравится, мы пригласили на саммит мира и Палестину, и Израиль", - сказал он во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла".

По его словам, Украина пригласила на Саммит мира в Швейцарию все страны, в том числе представителей Глобального юга.

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"Абсолютно всех. Мы пригласили все страны на наш Саммит мира. Мы готовы слышать каждое мнение. Готовы с ними говорить. Не приглашенными были только представители России, не только потому, что они агрессоры. Не только потому, хотя это пункт номер один. А пункт номер два - потому что у нас были с ними саммиты под названием "нормандский формат", на котором мы уже договаривались. После которого они не держали своего слова и продолжали нас убивать годами. И блокировали любой процесс. Кстати, включая режим прекращения огня", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства подчеркнул, чтобы россияне не блокировали, был выбран очень правильный порядок действий по проведению Саммита мира.

"Мы пригласили все страны, которые поддерживают нас, или даже не поддерживают. Мы их пригласили. Никого не будет, кто будет блокировать. Мы подготовим после этого саммита, на техническом уровне, план как решить эти три пункта (ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение похищенных детей - УНИАН), и после этого, когда план будет готов, его передадут представителям Российской Федерации как это было с "зерновым коридором". Мы его подготовили - план. Передали через Турцию и генсека ООН Гутерриша, и потом коридор работал", - сказал Зеленский.

Саммит мира - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 15-16 июня во исполнение январской договоренности между Зеленским и президентом Швейцарии Виолой Амхерд состоится первый Саммит мира для Украины. Местом проведения Саммита выбрали Бюргеншток, расположенный неподалеку швейцарского города Люцерн.

28 мая Зеленский сообщил, что на первом Глобальном Саммите мира наработают детали по трем пунктам Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут Российской Федерации. В частности, речь идет о ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмене пленными и возвращении похищенных детей.

Также Зеленский отметил, что война не должна длиться десятилетиями, и поэтому, лидеры других стран обязательно должны принять участие в Глобальном Саммите мира.

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