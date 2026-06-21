В Польше активисты решили наградить Зеленского собственным орденом

Представители либерально-демократической части польского общества заявили, что не согласны с поступком Навроцкого.

В Польше активисты решили наградить президента Украины Владимира Зеленского собственным "Орденом Будущего" после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил его Ордена Белого Орла. Об этом пишет портал Sestry.

Отмечается, что представители либерально-демократической части польского общества не согласны с поступком Навроцкого. Они подчеркнули, что подобными действиями президент Польши подпитывают российскую пропаганду.

"Украинцы отдают жизнь за безопасность – свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка. Польские правые силы начали предвыборную кампанию перед парламентскими выборами и безжалостно используют Волынскую трагедию в политических целях. Политики спорят про 1943 год, в то время как в 2026 году в Украине ежедневно гибнут люди", - говорится в заявлении активистов.

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Они отметили, что автором "Ордена Будущего" является известный польский художник и графический дизайнер Шимон Шиманкевич.

"Поэтому, как граждане Республики Польша, мы вручаем собственный орден. Это инициатива снизу. Таким образом мы показываем, что многих поляков не удастся настроить против украинцев. Мы помогали и будем помогать. Нам не нужно согласие политиков, чтобы достойно относиться к другим людям", - подчеркнули активисты.

Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла - что известно

Напомним, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать".

Навроцкий подчеркнул, что это решение связано с тем, что ранее Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Он объяснил, что для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия "остается формированием, ответственным за жестокие преступления".

Вскоре после этого президент Украины отправил Орден Белого Орла президенту Польши. Он показал фото из "Новой почты", где готовилась посылка для отправки награды.

Затем второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также решили отказаться от Ордена Белого Орла. Бывшие лидеры Украины подчеркнули, что эта награда была адресована не им, а украинскому народу.

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