Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

В свою очередь Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом Навроцкий сообщил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

Он заявил, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать, и в результате отозвал награду.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла.

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"Решение лишить президента Украины ордена Белого Орла - это стратегическая ошибка президента Польши, от которой выиграет только Москва. Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков пойти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства", - написал он.

Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его Польше", - заявил дипломат.

Скандал вокруг УПА

Важно, что Зеленский получил высшую награду Польши в апреле 2023 года из рук Анджея Дуды - за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности.

Конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений название "Героев УПА". В Польше это вызвало резкую реакцию из-за памяти о Волынской трагедии.

8 июня капитул ордена обсуждал предложение лишить Зеленского Ордена Белого Орла, которое возникло после присвоения подразделению Сил специальных операций Украины названия "Герои УПА". Она сообщила своё мнение президенту Польши. Каким оно тогда было - не сообщалось.

Руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявлял, что Украина еще может отменить решение о присвоении подразделению ССО названия "Героев УПА", в противном случае "будут приняты дальнейшие решения".

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