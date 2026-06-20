Кучма и Ющенко отказались от польских орденов после решения Польши

Второй президент Украины считает действия польской стороны "недружественными".

Второй и третий президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко отказались от польских "Орденов Белого Орла" в знак солидарности с действующим главой государства Владимиром Зеленским, которого лишили такого же ордена по решению президента Польши Кароля Навроцкого.

Кучма отметил, что "имел честь" быть награжденным польским орденом в 1997 году, когда президентом Польши был Александр Квасьневский.

"На протяжении всего своего президентства я считал налаживание дружеских отношений с Польшей одним из своих главных приоритетов. (...) Прощаем и просим прощения – именно этот принцип мы с президентом Квасьневским разработали при духовном посредничестве великого поляка, Папы Иоанна Павла Второго", – отметил Кучма в заявлении, которое распространила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

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Экс-президент отметил ту помощь, которую Украина получила от Польши во время полномасштабного вторжения РФ, и выразил убеждение, что "нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это".

"Но сегодня у меня нет иного выбора, кроме как отказаться от высокого польского ордена. Не для того Украина вступила в бой с Россией, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать", – добавил Кучма.

В свою очередь Виктор Ющенко не делал заявлений от своего имени. Информацию о его решении отказаться от польского ордена "в знак несогласия" с действиями Польши опубликовала его пресс-секретарь Ирина Ванникова.

"Эта награда была вручена не только конкретному человеку. Прежде всего она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих в этой войне", – написала Ванникова.

Польско-украинская ссора

Как писал УНИАН, накануне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, заявив, что Украина перешла черту, присвоив подразделению ССО имя "Героев УПА". МИД Украины назвал этот шаг стратегической ошибкой, играющей на руку Москве.

После этого украинские политики также начали отказываться от польских наград. Так, министр иностранных дел Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

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