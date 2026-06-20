Зеленский вернул Навроцкому орден: президент показал почтовую накладную (фото)

Президент отметил, что Украина не будет оспаривать решение Польши. Однако подчеркнул, что этим особым знаком по-прежнему награждены Екатерина Вторая, Муссолини и Шредер.

Президент Украины отправил орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, продемонстрировав фото из "Новой почты", где готовится посылка для отправки ордена.

"Президент Польши отметил, что орден Белого Орла – не обычная награда. Это символ доверия Речи Посполитой. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества. Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе с Россией. Отметил, что орден был адресован украинскому народу и армии

Видео дня

Также президент добавил, что Украина готова ко всем содержательным форматам взаимодействия с Польшей. Он выразил надежду, что "будущее подтвердит уважение к украинцам".

Решение Навроцкого лишить президента Украины ордена

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий написал в соцсети X, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Он отметил, что для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны. Он сказал, что, якобы, не менее 100 тысяч польских граждан было убито УПА. Навроцкий считает, что присвоение одному из украинских воинских подразделений названия, отсылающего к УПА, имеет значение, выходящее за пределы внутренних дел Украины.

Добавим, что Зеленский получил высшую награду Польши в апреле 2023 года из рук предыдущего президента Польши Анджея Дуды – за вклад в развитие польско-украинских отношений и сотрудничество в сфере безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: