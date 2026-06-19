Украина хочет завершить войну до конца года: Зеленский обратился с заявлением к лидерам ЕС

По словам главы государства, каждая демократическая страна в Европе заслуживает членства в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите ЕС, что будущее Европы формируется благодаря обороне Украины, а лучшей гарантией безопасности для будущего блока станет предоставление Киеву ускоренного членства, цитирует Reuters.

Глава государства рассказал, что сообщил странам-членам о том, что Украина хочет завершить войну с РФ до конца года, а также призвал их помочь Киеву подготовиться к следующей зиме, предоставив ракеты противовоздушной обороны и топливо.

"Каждая демократическая нация в Европе заслуживает членства в ЕС, и Украина заслуживает этого, потому что заплатила больше, чем любая другая страна, за свое право быть свободной, независимой и… европейской. Будущее Европы - свободной, объединенной и, конечно же, мирной - решается в нашей обороне. Это свидетельствует о том, насколько уникальна наша ситуация", - заявил Зеленский.

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В то же время в своем обращении к европейским лидерам президент признал, что не все члены поддержат ускоренное вступление. Отмечается, что Венгрия требовала исключить соответствующие формулировки из заявления Европейского совета, которое было опубликовано после саммита.

"Самым важным таким шагом - я знаю, что не всем это по душе - могло бы стать ускоренное вступление Украины в ЕС", - объяснил глава государства.

Также Украина обращалась к США за поддержкой в своих усилиях по поиску решения конфликта, который длится уже более четырех лет.

"Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы - с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин - это война", - заявил Зеленский.

По его словам, если война будет продолжаться и дальше, то Украине понадобятся газ, дизельное топливо, энергетическое оборудование и ракетный пакет как минимум из 300 ракет.

Президент добавил, что безопасность Европы зависит от обеспечения финансирования вооруженных сил Украины, а ЕС и "коалиция желающих" стран, поддерживающих Киев, могут разработать финансовые инструменты для этого.

Кроме того, он призвал выделить 6 миллиардов евро ($6,9 миллиарда) из Европейского фонда мира ЕС, предназначенного для поддержания международной безопасности.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Путиным об урегулировании войны. Однако он призвал Европу оставаться бдительной и продолжать давление на Москву.

"Европа должна быть вовлечена в этот процесс, чтобы у нас была сильная позиция, чтобы полностью соблюдались санкции без лазеек, конфискация без исключений и финансирование Украины", - отметил глава государства.

Кроме того, он призвал украинцев быть готовыми к новым атакам российских войск, которые могут "усилить ракетные и беспилотные удары по нам. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями, я вас призываю".

Мирные переговоры относительно Украины - последние новости

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о шансе возобновить переговоры о завершении войны. Он проинформировал государственного секретаря о недавних успехах Украины на поле боя и в сфере долгосрочного санкционного давления на Россию.

"Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США", - отметил Сибига.

В то же время Bloomberg писал, что Европа хочет провести переговоры с Россией уже в следующем месяце. В частности, Великобритания, Франция и Германия хотят заставить РФ прекратить войну на линии фронта, а также предоставить Украине надежные гарантии безопасности, включая развертывание многонациональных сил. В планах этих стран - провести такие переговоры с участием Европы, США, РФ и Украины уже в следующем месяце.

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