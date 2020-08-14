Financial Times: Мы забудем все, что делали во время карантина

Человеческая память работает довольно странным образом и плохо фиксирует все, что произошло в привычной среде.

Существуют очень веские причины, почему воспоминания людей об отпусках такие яркие.

"В последние дни я заметил, что, путешествуя мысленно, я возвращаюсь в очень странные места. А именно в далекие гостиничные номера. Цюрих, конец прошлого лета. Отель был не на той стороне, но в комнате были большие окна, вид из которых выходил на две стены. Даллас, несколько лет назад. В отеле был огромный атриум с игрушечной железной дорогой. Я гладил свою рубашку, слушая подкаст о композиторе Леоше Яначеке", - пишет на страницах Financial Times Тим Харфорд.

Почему из всех вещей на свете на ум приходят такие странные места? Даже если с человеком там ничего особенного не произошло. Очевидно, память работает довольно странным образом.

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Автор вспоминает, что прошлой весной вернулся из долгожданного отпуска в Японии. Он пытался оценить все богатые воспоминания, которые накопились за время, проведенное в далекой стране. Время отпуска пролетело быстро. Но 10 дней в абсолютно незнакомых местах дали больше ярких воспоминаний, чем 10 недель дома.

"Я сравниваю этот эффект с комрессией видео. Вместо того, чтобы хранить каждый кадр отдельно, алгоритмы видео-компрессии берут первый кадр сцены, а затем добавляют ряд "изменений", то есть различий между первым кадром и следующим. Медленное, вдумчивое кино с длинными сценами и фиксированной камерой можно компрессировать больше, чем экшн с большим количеством движения ", - пояснил автор.

Аналогичным образом неделя, переполненная новыми впечатлениями, будет казаться длиннее в ретроспективе. Месяц повторения одной и той же рутины может сначала показаться вечностью. Но он едва ли отразится в памяти. Ведь "изменения" будут недостаточно значительными для мозга, чтобы он обращал на них внимание.

"Проработав несколько месяцев дома, я теперь понимаю, что в этом сравнении чего-то недостает. Новый опыт, безусловно, важен для того, чтобы собрать щедрый урожай воспоминаний. Но этого не достаточно. Физическое пространство тоже важно для того, чтобы наш мозг начинал обращать внимание на вещи", - говорится в статье.

Карантин, введенный из-за COVID-19, в конце концов, был переполнен новым опытом и впечатлениями.

"Что-то было мрачным. Я потерял друга из-за болезни, разбил лицо в аварии, нам приходилось носить маски и избегать физического контакта, а также переживать, где взять очередной рулон туалетной бумаги. А что-то было положительным: открытие новых удовольствий, приобретение новых навыков, преодоление новых вызовов", - отмечает Харфорд.

Читайте такжеBloomberg: Швеция и Италия учат, как жить с коронавируса Однако, он допускает, что стал не единственным, кто заметил, что воспоминаний о карантине на самом деле осталось немного. И не важно, со сколькими новыми людьми или старыми друзьями за это время удалось поговорить через Zoom или Skype. Все это начинает сливаться в одно из-за монотонности физического контекста. Все разговоры происходят в одном и том же кресле, в той же комнате, перед одним и тем же экраном компьютера.

Психолог Барбара Тверски, которая написала книгу под названием "Разум в движении", утверждает, что наше сознание построено на основе восприятия места, пространства и движения. Наш мозг помогает нам осознать окружающую среду, а также угрозы и возможности в ней. Абстрактное мышление - это адаптация таких базовых пространственных возможностей.

Возможно, именно поэтому вся новизна создается одинаково. Наш мозг фиксирует новое место с особой живостью. Не было ничего особенного в глажке рубашки во время прослушивания подкаста. Особым не был и гостиничный номер в Далласе.

"Но это было физическое пространство, в котором я раньше никогда не был. Этого было достаточно, чтобы мозг начал что-то фиксировать", - поясняет автор.

Даже если переживаемый момент не имеет ничего общего с местом, где он состоялся, и полностью связан с интеллектуальной или эмоциональной новизной, место происшествия все равно будет иметь значения.

"Я по-новому осознал ценность привычки, которая появилась до пандемии COVID-19, искать новые места для чтения и писания, даже чего-то такого простого, как новое кафе или библиотека. Самые свежие идеи и четкие воспоминания появляются тогда, когда человек работает в другом месте. Там ум более внимателен", - замечает автор.

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Пандемия COVID-19 тоже важный эпизод. Но о ней не будет четких воспоминаний. Где вы были во время пандемии? Дома. Все там провели много месяцев. И без смены декораций все новые впечатления начинают казаться вполне обычными.

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Перевод: Лесь Дымань