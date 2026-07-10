Хакеры из РФ следили за поставками оружия в Украину вблизи баз НАТО через взлотанные камеры, – The Telegraph

Хакеры используют общедоступные приложения для сканирования сети в поисках уязвимых устройств.

Российские хакеры взламывали гражданские камеры наблюдения, расположенные возле военных маршрутов НАТО, чтобы следить за поставками оружия в Украину, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб Нидерландов.

В результате расследования было установлено, что целями российских хакеров стали камеры, установленные вблизи маршрутов перевозки военной техники в странах НАТО и Украине. Таким образом, они хотели узнать, какое оружие везут в Киев.

В спецслужбе Нидерландов пояснили, что российским хакерам удалось взломать камеры, поскольку многие устройства были недостаточно защищены из-за стандартных паролей и устаревшего программного обеспечения.

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В статье говорится, что организации, чьи камеры расположены на этих маршрутах, уже предупредили, чтобы они могли принять соответствующие меры.

Добавляется, что IP-камеры – то есть камеры с доступом в интернет – получили широкое распространение в последние годы благодаря дешевому китайскому импорту и высокоскоростной широкополосной связи.

В разведке Нидерландов не уточнили точный тип взломанных устройств, однако именно камеры дверных звонков люди чаще всего используют, чтобы следить за своим имуществом через смартфон.

Отмечается, что хакеры используют общедоступные приложения для сканирования сети в поисках уязвимых устройств. Расследование показало, что многие такие камеры вообще не защищены должным образом: "часто имеют стандартные пароли, устаревшее программное обеспечение и стандартные настройки".

"Когда IP-камера идентифицирована, злоумышленник может попытаться получить к ней доступ через интернет. Это часто относительно легко, поскольку многие подключенные к интернету IP-камеры недостаточно защищены", – констатирует разведка Нидерландов.

По данным, точно так же поступали украинские хакеры, взламывая российские камеры наблюдения для наведения дальнобойных ударов. В частности, эта тактика использовалась во время первой атаки подводного дрона на катер РФ в Новороссийске.

Кроме того, разведка Израиля и ЦРУ использовали сеть камер в Тегеране, чтобы установить местонахождение бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи перед авиаударом, который его убил.

Объясняется, что такая практика в настоящее время считается более дешёвой и простой, чем использование дронов и спутников для сбора разведданных. Более того, она создает эффект оперативной неожиданности, поскольку большинство владельцев камер даже не подозревают, что их устройства взломаны.

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