Речь идет о возможном преемнике лидера Чечени 15-летнем Адаме, который прославился избиением сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля.

Если лидер Чечени Рамзан Кадыров все же "умрет" в Центральной клинической больнице Москвы, его 15-летний "преемник" проживет не более 5 минут.

Речь идет о сыне Кадырова Адаме, который ранее прославился избиением сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля. Об этом заявила глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире "Ходорковский Live".

Она намекнула, что власти РФ не позволяет возможному "преемнику" Кадырова жить.

"Проблема в том, что преемник - это сменщик "мертвого" отца. Я думаю, мальчики 15-16 лет проживут минут 5 после "смерти отца"... Слушайте, ну это классика", - указала она.

Романова упомянула, что Путин, возможно, чувствует себя "вассалом" Кадырова. Ранее он также негласно "одобрил" избиение двух граждан РФ в Грозном - нижегородского адвоката Александра Немова и журналистки Елены Милашиной (инцидент произошел 4 июля 2023 года).

"Как можно было вообще это проигнорировать? Это означает, либо теперь всем можно, у кого есть сила; второй ответ Путина - "я это одобряю"; а третий ответ - "он меня сильнее". Чеченцы победили Россию во второй чеченской войне, поэтому теперь не он должен отчитываться, а я перед ним (Путин перед Кадыровым - УНИАН). Поэтому он (Кадыров - УНИАН) приехал за новой порцией денег. Право репарации - он победитель, я побежденный... Это тоже ответ на Нижний Новгород", - указала Романова.

Чеченцы избили Немова, Милашину и Журавеля - что известно

Журналистка РФ Елена Милашина и Александр Немов были жестоко избиты в Грозном 4 июля 2023 года. Инцидент произошел в преддверии судебного заседания над Заремой Мусаевой - матерью одного из чеченских оппозиционеров, которую отправились поддержать в столицу Чечени россияне. По дороге из аэропорта машину Немова и Милашиной заблокировали три авто, в которых находились вооруженные люди. Они избили россиян, угрожали их застрелить, а также унизили Милашину, побрив ее на лысо. Тогда в Кремле заявили, что Путину "доложили" об инциденте, но конкретной критики в адрес чеченцев пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков не озвучил.

17 сентября 2023 года в сети появилось еще один ролик с избиением гражданина РФ Никиты Журавеля. Его показал лично глава Чечени Рамзан Кадыров, похваставшись, как его 15-летний сын Адам избил человека за поджег Корана.

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