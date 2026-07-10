'Больше не будем верить': Лавров взорвался новыми обвинениями в адрес Запада

Глава МИД России "осудил" западные страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия утратила всякое доверие к западным партнерам и не считает их заявления о мирных переговорах искренними. Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Заявление прозвучало после саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля, по итогам которого страны Альянса договорились оказать Украине военную и политическую поддержку.

По мнению Лаврова, западные страны лишь делают вид, что стремятся к дипломатическому урегулированию, а на самом деле начали открыто ставить Москве ультиматумы.

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"Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд окончательно исчерпан", – подчеркнул он.

По версии главы МИД России, именно действия западных государств сорвали договоренности, которых якобы удавалось достичь ранее. Это и "привело к тому", что Москва больше не готова полагаться на какие-либо гарантии.

При этом, как подчеркнул Лавров, Россия не отказывается от целей, которые Путин озвучил еще в июне 2024 года.

"Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достигать целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел", – сказал он.

Patriot для Украины: реакция РФ

Ранее УНИАН писал, что в Кремле не знают, как реагировать на недавние заявления администрации Дональда Трампа, которые противоречат российской переговорной тактике и признают успехи Украины на поле боя. Как писали аналитики ISW, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пытался преуменьшить значение решения Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, назвав это "недоразумением", а не эскалацией.

Заявление Трамп сделал во время встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. Он подчеркнул, что Украина быстро сможет освоить производство этих систем.

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