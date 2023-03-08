Продажи пива и безалкогольных напитков в России этой компании значительно выросли.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken признал, что продолжает инвестировать в Россию, несмотря на свои обещания выйти с рынка.

Компания подтвердила в заявлении, что продолжила продажу товаров. За прошлый год она представила на российском рынке аж 61 новый продукт. Это было сделано в рекордные сроки, а инвестиции увеличили продажи этого пива и безалкогольных напитков в России на 720 тыс. гектолитров.

Как пишет Rzeczpospolita, ситуация вызвала сильную полемику в Нидерландах. Интернет-пользователей возмутило то, что компания до сих пор зарабатывает деньги в стране, которая ответственна за кровавые преступления в Украине.

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"Важно продолжать ограниченную деятельность в течение переходного периода, поскольку мы стремимся передать наш бизнес новому владельцу в полном соответствии с международными и местными правилами", — пояснили в компании свои действия.

Они утверждают, что "вынуждены продолжать работать", поскольку несут ответственность за работников, а убыточный бизнес никто не захочет купить.

"Мы понимаем, что это породило двусмысленность и сомнения относительно нашего обещания покинуть Россию. Мы приносим извинения за это", – добавили в Heineken, подчеркнув, что сейчас главная цель - "ответственно и как можно скорее покинуть Россию".

Выход производителей пива из России

Как сообщал УНИАН, концерн Heineken обещал приостановить реализацию пива под брендом Heineken в России еще почти год назад.

Тогда же датский пивоваренный концерн Carlsberg Group также решила прекратить производство пива под брендом Carlsberg в России. Он сразу объявил о прекращении инвестиций в Россию и остановке экспортных отгрузок в адрес российской "дочки" — пивоваренной компании "Балтика".

Уже в апреле Anheuser-Busch InBev, один из крупнейших производителей пива в мире, объявил, что продаст свою долю в российской AB InBev Efes.

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