Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev решила продать свою долю в российской AB InBev Efes. При этом, она начнет поставлять в ЕС украинское пиво.

Компания Anheuser-Busch InBev, которая является одним из крупнейших в мире производителей пива, сегодня объявила, что продаст свою долю в российской AB InBev Efes.

Как сообщается в пресс-релизе, переговоры по приобретению этой доли компания ведет со своим партнером Turkish Brewer Anadolu Efes.

Частью соглашения станет требование AB InBev о прекращении лицензии на производство и продажу пива Bud в России.

В результате AB InBev прекратит инвестиции в AB InBev Efes и сообщит о списании активов в размере 1,1 миллиарда долларов США в рамках объявления финансовых результатов за первый квартал.

Компания AB InBev Efes имеет в России 11 заводов. Они производят пиво под брендами Bud, "Клинское", "Белый медведь", "Сибирская корона", Velkopopovicky Kozel, а также импортирует пиво Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten.

В компании также добавили, что продолжают поддерживать своих сотрудников, их семьи в Украине, а также оказывать гуманитарную помощь.

AB InBev также будет продавать пиво под брендом "Черниговское" во многих странах, включая Великобританию, Германию, Бельгию, Францию, Нидерланды, Данию, Австрию, Польшу, Италию, Колумбию и Бразилию. "Весь доход от продажи "Черниговского" пойдет на гуманитарную помощь Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме.

Кроме этого, датский пивоваренный концерн Carlsberg Group также прекращает производство пива под брендом Carlsberg в России. Ранее концерн объявил о прекращении инвестиций в Россию и остановке экспортных отгрузок в адрес российской "дочки" — пивоваренной компании "Балтика".

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