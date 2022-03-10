Также концерн отказывается от рекламы на российском рынке.

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group прекращает производство пива под брендом Carlsberg в России.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Мы владеем пивоваренной компанией "Балтика" с 2000 года и являемся мажоритарным владельцем с 2008 года. Однако бизнес не может существовать в привычном режиме", - говорится в сообщении компании.

Также концерн отказывается от рекламы на российском рынке.

Ранее концерн объявил о прекращении инвестиций в Россию и остановке экспортных отгрузок в адрес российской "дочки" — пивоваренной компании "Балтика". В 2021 году на Россию и Украину пришлось примерно 13% выручки компании.

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