Ранее концерн объявил о прекращении инвестиций в Россию / Иллюстрация REUTERS
Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group прекращает производство пива под брендом Carlsberg в России.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"Мы владеем пивоваренной компанией "Балтика" с 2000 года и являемся мажоритарным владельцем с 2008 года. Однако бизнес не может существовать в привычном режиме", - говорится в сообщении компании.
Также концерн отказывается от рекламы на российском рынке.
Ранее концерн объявил о прекращении инвестиций в Россию и остановке экспортных отгрузок в адрес российской "дочки" — пивоваренной компании "Балтика". В 2021 году на Россию и Украину пришлось примерно 13% выручки компании.
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