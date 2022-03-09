Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России.

Тем не менее все заводы продолжат работу. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает ТАСС.

"Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров", — говорится в сообщении концерна.

Ранее Heineken приостановил экспорт пива в Россию. Коме того, Heineken отказался от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения.

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