Нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России.
Тем не менее все заводы продолжат работу. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает ТАСС.
"Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров", — говорится в сообщении концерна.
Ранее Heineken приостановил экспорт пива в Россию. Коме того, Heineken отказался от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения.
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