Foreign Policy: Бессмысленная мечта о Brexit приближается к своему концу

Хуже всего в ней то, что «лучшие» торговые соглашения с другими странами, о которых мечтали британцы, никогда не материализуются.

Потерпев полное поражение, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сидела, мрачно качая головой в сторону своего главного соперника - лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Но на каком-то уровне глава британского правительства знала, что каждый эпитет, которым он атаковал ее во время решающего голосования во вторник, в какой-то степени был справедливым.

Решительный провал ее плана по Brexit был «катастрофическим» поражением, худшем с 1920-х годов. А игра консерваторов с процессом выхода из ЕС, который они нечаянно запустили три года назад, действительно была «чистой некомпетентностью», как сказал Корбин, - пишет Foreign Policy.

Вероятно наиболее мрачной новостью после драматических событий в парламенте стало то, что для Великобритании это только начало расплаты за Brexit. И может оказаться, что не существует простого или даже четкого выхода из экзистенциальной кризиса, который может привести к распаду Соединенного Королевства, если Северная Ирландия и Шотландия пойдут отдельным путем к сближению с Евросоюзом. Более того, Британия вдруг поняла, что она довольно одинока на международной арене.

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С первого апреля страна окончательно потеряет членство в ЕС, а заодно все, что с ним связано. Не в последнюю очередь проблема в том, что Лондон потеряет право беспрепятственно и беспошлинно торговать на рынке с полмиллиарда потребителей. И никто не хочет сохранить Британию, предложив ей лучшие торговые условия, даже ее старый «специальный» союзник США.

Одно из главных мечтаний сторонников Brexit заключалась в том, что Лондон, освобожденный от паутины обязательств Евросоюза, сможет сам договариваться с Вашингтоном и другими крупными торговыми партнерами о более выгодные сделки. Но этого не произойдет. Таких переговоров точно не будет, пока США возглавляет Дональд Трамп.

«Трудно представить себе четкий путь к заключению какого-то соглашения о зоне свободной торговли с США или любой другой страной в ближайшие 10 лет», - сказал бывший генеральный директор Еврокомиссии по вопросам расширения Майкл Ли.

Все потенциальные торговые партнеры Великобритании: США, Австралия, Индия или любая другая страна, - ставят такие требования к созданию зоны свободной торговли, которые королевство не может принять сейчас. Трамп, который с начала расхваливал Brexit, сделал для Мэй и без того тяжелый процесс еще более болезненным. Прошлой осенью он ослепил британского премьера, назвав ее план выхода «великолепной сделкой для ЕС». А потом сказал, что вряд ли сам сможет вести переговоры с Мэй о торговле, потому что предложенный ею план для Европы предусматривает почти трехлетний переходный период.

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«Трамп дал четко понять, что любая торговая сделка будет на основе «Америка прежде всего». И американская сторона точно укажет Лондону на те же проблемы, которые возникли во время переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве», - сказал Ли, напомнив о сделке, переговоры о заключении которой с Европой вел Барак Обама и от которой Трамп отказался первым делом.

Экс-чиновник Еврокомиссии указал и на тот факт, что для многих стран отношения с Британией сейчас не приоритет. К примеру, Австралия и Новая Зеландия как раз ведут переговоры о торговых соглашениях с Евросоюзом, откладывая гипотетическое сближение с Лондоном на потом. В конце концов, 450-миллионный рынок более привлекательный, чем 65-миллионный. Азия тоже не предлагает утешения. Индия хочет больше виз для своих граждан. И Британия после Brexit не может ей это дать. По мнению политического экономиста Принстанского университета Гарольда Джеймса, договориться о чем-то с Китаем в разгар торговой войны с Трампом тоже вряд ли удастся.