Без украинцев Польша 'не выживет': экс-президент Квасьневский предупредил политиков

Он заявил, что в плохом случае полякам "останется только пожалеть себя".

Если бы антиукраинские силы в Польше победили, это привело бы к тому, что 1,5 миллиона украинцев вернулись бы домой или уехали дальше на запад Европы, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. По его словам, впоследствии состояние польских услуг, здравоохранения, ухода за пенсионерами и строительства просто рухнуло бы.

"И тогда нам остается только пожалеть себя в будущем", – заявил он в одном из интервью. Квасьневский добавил, что в Польше "очень громко звучит антиукраинское течение", пишет Onet Wiadomości. Он также отметил, в частности, что поляки привыкли к войне в Украине, а кроме того, есть инциденты, которые злят людей – например, когда украинский блогер заехал на машине к Морскому Оку.

Бывший президент констатирует, что для политиков разыгрывать антиукраинскую карту стало выгодным. "Здесь – мое предостережение крупным партиям, которые все же должны вести себя разумно и не входить в эту модель. Говорю и демократической коалиции, и ПиС", – призвал он.

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Квасьневский заявил, что 1,5 миллиона украинцев – "это дар". Это крупнейшая поддержка польской экономики в условиях глубокого демографического кризиса и одновременно отсутствия концепции миграционной политики.

Бывший президент подчеркнул, что вопрос Украины – "сложный", поэтому он ожидает от политиков начала диалога по этому вопросу. "По крайней мере в рабочих группах, потому что нас скоро ждут вопросы, которые окажутся труднее эксгумаций и всей этой истории", – заявил он, имея в виду, в частности, процесс вступления Украины в Европейский союз.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции разгорелся политический конфликт из-за ордена Зеленского и Польши.

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